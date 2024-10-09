Крупнейшую нефтебазу Крыма не могут потушить третьи сутки 9.10.2024, 18:12

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Цистерны начали взрываться.

В Крыму продолжает гореть крупнейшая на полуострове нефтебаза, пострадавшая в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожар на Морском нефтяном терминале в Феодосии не могут потушить третьи сутки. К полудню 9 октября огонь охватил уже 2,8 тысячи м². По словам представителя экстренных служб, сейчас горят четыре цистерны.

«Существовала угроза перехода огня еще на две емкости с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубических метров каждая, ее пока отбили», — сказал он «РИА Новости».

В настоящее время ведется тушение очагов возгорания, а также охлаждение соседних резервуаров, проинформировали в МЧС.

К утру 9 октября из района ЧС эвакуировали 1129 человек, сообщил назначенный Россией мэр Феодосии Игорь Ткаченко. «Глава» Крыма Сергей Аксенов призвал жителей «сохранять спокойствие», отметив, что ситуация находится «на контроле федерального центра». Также он пообещал полностью компенсировать людям «потерю имущества» из-за пожара.

Между тем после 18:00 8 октября горожане услышали еще несколько взрывов. За несколько часов до этого в городских телеграм-чатах писали о том, что в зоне пожара «вздулась бочка с бензином» и что «в течение суток будет плановый бабах». Всего на территории нефтяного терминала находятся 43 цистерны общей вместимостью 258 тысяч кубометров. Местные жители сообщали, что днем 8 октября горело семь из них, пишет «Радио Свобода».

Роспотребнадзор выявил превышение диоксида серы в воздухе в микрорайоне Ближние Камыши рядом с нефтебазой. «Насколько это опасно, будет зависеть от длительности воздействия», — отметили в ведомстве и рекомендовали жителям не выходить из дома и не проветривать помещения.

Люди в городских чатах возмущены заявлениями властей, которые замалчивают масштабы проблемы. «Мэр говорит, что все под контролем, но кто ему поверит? Я слышал совет не закрывать окна, чтобы их не выбило ударной волной, когда цистерны начнут взрываться. Но как их держать открытыми, если вонь в городе стоит?» — заявил один из жителей.

Власти Феодосии называют пожар на нефтебазе «происшествием», не уточняя, что именно стало его причиной. Также они утверждают, что «жертв и пострадавших нет». При этом близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza писал, что ВСУ ударили по терминалу двумя ракетами, в результате были ранены три человека, их госпитализировали.

По словам местной жительницы Ларисы, чиновники занижают данные о числе пострадавших. Ей известно о нескольких раненых в микрорайоне Ближние Камыши. «У кого-то гараж сгорел, кому-то в дом осколки прилетели», — рассказала женщина.

ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии в день рождения диктатора России Владимира Путина 7 октября. Начался сильный пожар. По некоторым данным, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS. В соцсетях появились фотографии с тремя столбами густого черного дыма. Городские власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, ограничив доступ людей и транспорта в пораженную зону.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе, отметив, что она используется в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ».

«Логистика врага сегодня нарушается. <…> Четвертый приход благодатного огня… Два раза — ноябрь–декабрь прошлого года — прилетало в Феодосию. 3 марта этого года тоже прилетало. И вот эти боевые комарики проложили путь к тому, что мы сейчас наблюдаем. Это очень символично, потому что явилось таким „подарком“ диктатору. <…> Надеюсь, таких свечей, как в Феодосии — парных — будет больше», — заявил спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

В 2019 году оккупационные власти Крыма продали Морской нефтяной терминал на аукционе за 651 млн рублей. Покупателем выступила московская компания-прокладка — «Фирма Гунас», связанная с предпринимателем Виктором Хмариным, который учился с Путиным на юрфаке ЛГУ. Бизнесмен женат на двоюродной сестре президента и владеет виноградниками в Крыму, а также нефтебазами в Московской области.

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