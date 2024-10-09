Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне

Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне1
- 9.10.2024, 18:57
Ранее этот рубеж преодолевала только польская теннисистка Ига Свентек.
Беларусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге в Ухане обыграла Катерину Синякову (6:4, 6:4).
Для нее эта победа стала 50-й в сезоне-2024. Ранее этот рубеж преодолела только полька Ига Свентек (59).
В нынешнем сезоне Соболенко выиграла три титула: Australian Open, US Open и турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Кроме того, Арина выходила в финалы на грунтовых «тысячниках» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), оба раза проиграла Иге Свентек.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).