В Бресте появится модный квартал таунхаусов 1 9.10.2024, 19:36

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Как он будет выглядеть.

Новый современный ЖК «Маёнтак», который на первый взгляд может смело уделать некоторые столичные малоэтажные застройки, появится рядом с предместьем Стимово, на пересечении улиц Костюшко и Старожитной. За реализацию амбициозного проекта возьмется «Группа компаний „Полесьежилстрой“». Цену за «квадрат» местный застройщик пока не озвучил, но завесу тайны будущей застройки приоткрыл. «Онлайнер» рассказывает, каким будет новый элитный ЖК.

В «Маёнтке» планируется возвести 11 домов: десять — на четыре квартиры и один — на шесть. Всего — 46 квартир на весь квартал. Бонусом к жилым «квадратам» идет машиноместо на общей парковке, а также участок земли площадью 6 квадратных метров, где можно организовать свою зону для отдыха.

Сами квартиры по проекту будут двухэтажными, общей площадью до 118 «квадратов». На первый этаж по проекту отведено около 60 метров. Здесь можно разместить прихожую, большую кухню-гостиную, санузел и постирочную. Кроме того, в квартирах предусмотрено помещение под мини-котельную с отдельным входом с улицы. Потолки высокие — по 3 метра. На втором этаже площадью 57 «квадратов» можно обустроить три полноценные комнаты под спальни и места для отдыха. Также тут предусмотрен второй, более просторный, санузел.

Для малышей на территории квартала будет организована огороженная детская площадка из экологичных материалов.

Квартиры в новом квартале еще не продаются, но желающие уже могут оставить предварительную заявку на ее покупку.

Старт продаж намечен на ноябрь этого года, а срок сдачи первого дома планируется в апреле 2025-го.

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