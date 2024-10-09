Страны Восточной Европы рекордно увеличили расходы на оборону
- 9.10.2024, 19:44
Невиданный уровень расходов со времен падения коммунизма.
Восточная Европа в ответ на российскую агрессию рекордно увеличила расходы на оборону. Только в этом году они составляют $70 млрд, пишет Bloomberg.
В общей сложности 14 государств-членов НАТО довели расходы на оборону до уровня, невиданного со времен падения коммунизма.
Страны Восточной Европы рекордно увеличили расходы на оборону: кто больше всего
Значительную часть техники они закупают на замену советской, которая была отправлена в Украину. Кроме того, необходимо осваивать гораздо более передовые виды вооружений образца НАТО, а также современные технологии, включая беспилотники.
«После того, как 20 лет мы в этой области почти ничего не делали, это, по сути, переход от машин первого-второго поколения сразу к машинам четвертого или пятого. Это все равно, что перейти от компьютера с 386-м процессором к самым современным многоядерным сетевым решениям», – сказал начальник штаба вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко.
В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину, среди крупнейших экономик Европы только Великобритания достигла установленного НАТО целевого показателя 2% от валового внутреннего продукта.
«Проблема в том, что за последние 30 лет мы не были на уровне 2%, мы были на уровне 1%, а некоторые страны даже ниже порога в 1%», – отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
К середине 2024 года, по оценкам НАТО, лидерами альянса по расходам на оборону являются:
→ Польша – 4,12% ВВП
→ Эстония – 3,43%
→ США – 3,38%
→ Латвия – 3,15%
→ Греция – 3,08%
→ Литва – 2,85%
→ Финляндия – 2,41%
→ Дания – 2,37%
→ Великобритания – 2,33%
→ Румыния – 2,25%