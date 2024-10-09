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Страны Восточной Европы рекордно увеличили расходы на оборону

  • 9.10.2024, 19:44
Страны Восточной Европы рекордно увеличили расходы на оборону

Невиданный уровень расходов со времен падения коммунизма.

Восточная Европа в ответ на российскую агрессию рекордно увеличила расходы на оборону. Только в этом году они составляют $70 млрд, пишет Bloomberg.

В общей сложности 14 государств-членов НАТО довели расходы на оборону до уровня, невиданного со времен падения коммунизма.

Страны Восточной Европы рекордно увеличили расходы на оборону: кто больше всего

Значительную часть техники они закупают на замену советской, которая была отправлена в Украину. Кроме того, необходимо осваивать гораздо более передовые виды вооружений образца НАТО, а также современные технологии, включая беспилотники.

«После того, как 20 лет мы в этой области почти ничего не делали, это, по сути, переход от машин первого-второго поколения сразу к машинам четвертого или пятого. Это все равно, что перейти от компьютера с 386-м процессором к самым современным многоядерным сетевым решениям», – сказал начальник штаба вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко.

В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину, среди крупнейших экономик Европы только Великобритания достигла установленного НАТО целевого показателя 2% от валового внутреннего продукта.

«Проблема в том, что за последние 30 лет мы не были на уровне 2%, мы были на уровне 1%, а некоторые страны даже ниже порога в 1%», – отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

К середине 2024 года, по оценкам НАТО, лидерами альянса по расходам на оборону являются:

→ Польша – 4,12% ВВП

→ Эстония – 3,43%

→ США – 3,38%

→ Латвия – 3,15%

→ Греция – 3,08%

→ Литва – 2,85%

→ Финляндия – 2,41%

→ Дания – 2,37%

→ Великобритания – 2,33%

→ Румыния – 2,25%

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