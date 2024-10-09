Ветераны БАТЭ и минского «Динамо» сыграют в матче памяти Белькевича и Пудышева 1 9.10.2024, 19:48

Валентин Белькевич

На поле выйдут Гончаренко, Глеб, Кутузов, Гуренко и другие.

В субботу, 12 октября, ветераны минского «Динамо» и БАТЭ проведут матч памяти Валентина Белькевича и Юрия Пудышева.

Поединок состоится на столичном стадионе «Динамо-Юни». Начало в 12:00, вход свободный.

За минчан сыграют Виталий Варивончик, Александр Мартешкин, Андрей Лаврик, Артем Челядинский, Сергей Штанюк, Игорь Тарловский, Сергей Гуренко, Федор Лукашенко, Александр Лухвич, Антуан Майоров, Олег Чернявский, Михаил Маковский, Виталий Булыга, Александр Вяжевич. Функции главного тренера будет исполнять Юрий Вергейчик.

В форме БАТЭ на поле планируют выйти обладатели первого золота в истории «желто-синих» в 1999 году Александр Баранов, Александр Глеб, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович, Виталий Кутузов, Александр Лисовский, Евгений Лошанков, Владимир Невинский, Виталий Рогожкин, Николай Рындюк и многие другие. Главным тренером команды будет Юрий Пунтус.

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