Зеленский встретится с Папой Римским 9.10.2024, 20:16

Президент Украины посетит Италию в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. Об этом 9 октября сообщило ANSA со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.

Отмечается, что понтифик встретится с Зеленским в пятницу, 11 октября.

Встреча состоится на аудиенции в Апостольском дворце в 9.30 по местному времени. Больше подробностей относительно запланированной встречи в пресс-службе Святого престола не предоставили.

По данным Reuters, во время своего пребывания в Риме на этой неделе президент Украины также проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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