Умеров о французских Mirage 2000: Будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над РФ 1 9.10.2024, 20:48

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Рустем Умеров

Украина получит истребители в начале 2025 года.

Истребители Mirage 2000, которые в начале 2025 передаст Франция, будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

По словам Умерова, сегодня он встречался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

«Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. В этом плане Франция будет нам передавать», - рассказал глава Минобороны Украины.

Кроме того, министры обсудили, что Франция еще может передать Украине после истребителей Mirage 2000.

«Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - ред.)», - отметил Умеров.

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