закрыть
9 октября 2024, среда, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умеров о французских Mirage 2000: Будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над РФ

1
  • 9.10.2024, 20:48
  • 1,206
Умеров о французских Mirage 2000: Будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над РФ
Рустем Умеров

Украина получит истребители в начале 2025 года.

Истребители Mirage 2000, которые в начале 2025 передаст Франция, будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

По словам Умерова, сегодня он встречался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

«Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. В этом плане Франция будет нам передавать», - рассказал глава Минобороны Украины.

Кроме того, министры обсудили, что Франция еще может передать Украине после истребителей Mirage 2000.

«Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - ред.)», - отметил Умеров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип