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ЕС согласовал помощь Украине на сумму 35 миллиардов евро

  • 9.10.2024, 21:16
ЕС согласовал помощь Украине на сумму 35 миллиардов евро

Вдобавок – новый кредитный механизм для выполнения обязательств G7.

Европейский Совет согласовал пакет финансовой помощи Украине, включая займ макрофинансовой помощи, на сумму до €35 миллиардов, а также механизм кредитного сотрудничества, который будет поддерживать Украину в погашении предоставленных ЕС и партнерами G7 кредитов на сумму до €45 миллиардов. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Финансовая помощь направлена на немедленное удовлетворение неотложных потребностей Украины в финансировании, которые возросли из-за усиления агрессии России против Украины», – говорится в сообщении.

Погашение этого займа, а также других, предоставленных партнерами в рамках инициативы «Чрезвычайные ссуды ускорения поступлений для Украины» (ERA), будет обеспечиваться за счет доходов от $300 млрд замороженных активов.

«Займ MFA на сумму до €35 миллиардов является вкладом ЕС в кредит G7 на сумму до €45 миллиардов», – отметили в Еврокомиссии.

Учитывая скорейшее принятие и обеспечение того, чтобы макрофинансовая помощь поступила в Украину как можно быстрее, государства-члены согласились, что если Европейский парламент примет предложение Комиссии без изменений, Совет также сделает это оперативно.

Кредит MFA будет доступен уже в 2024 году с выплатой в 2025 году. Погашение будет происходить в течение 45 лет.

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