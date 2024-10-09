Завтра в Речице будут взрывать и стрелять 9.10.2024, 21:45

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Речицкий райисполком анонсирует выстрелы и взрывы в городе. И просит местных жителей «сохранять спокойствие».

В сообщении властей, которое появилось вечером в среду, отмечается, что 10 октября с 6 до 10 часов в Речице будут проходить «плановые тактико-специальные учения по охране объектов». Их подробности хранят в тайне.

Речицкий райисполком пишет, что «никаких действий от населения не требуется».

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