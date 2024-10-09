Как был обезврежен российский корабль «Александр Обухов» 9.10.2024, 22:27

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В ГУР раскрыли детали.

Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию, в ходе которой был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ «Александр Обухов». Это сделали при помощи острого предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Евгения Ерина.

Он отметил, что каждая операция является трудом многих людей. Это касается планирования, сбора информации, работы с людьми. При этом работа продолжается даже после завершения операции.

«Я могу сказать с уверенностью: это не последний наш шаг», - подчеркнул Ерин.

Он обратил внимание, что на видео, которое обнародовало ГУР, можно заметить, что люди «определенным острым предметом» делают отверстие в газоходе двигателя корабля.

«Я хотел бы, чтобы Балтийский флот, как и Черноморский флот России, спал очень неспокойно. И мы делаем для этого все возможное и иногда даже невозможное», - добавил представитель ГУР.

Напомним, 7 октября украинская военная разведка сообщила, что в России в результате операции был обезврежен корабль «Александр Обухов».

Тральщик отправили на капитальный ремонт, поскольку в газоходе двигателя было обнаружено отверстие.

При этом еще в апреле в ходе украинской операции из строя был выведен ракетный корабль Балтийского флота РФ «Серпухов». На борту устроили пожар.

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