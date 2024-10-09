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В Гомельской области крупная торговая сеть продуктов питания избавляется от своих магазинов

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  • 9.10.2024, 22:41
В Гомельской области крупная торговая сеть продуктов питания избавляется от своих магазинов

Речь идет о сети «Дары от Зари».

Фирменная торговая сеть «Дары от Зари» сокращает число магазинов в Гомельской области, пишет «Флагшток».

ГП «Совхоз-комбинат Заря», которому принадлежит сеть магазинов «Дары от Зари», проводит аукцион по продаже права аренды трех магазинов в Гомеле, Мозыре и Речице. 8 октября в Лельчицах на месте бывшего магазина «Дары от Зари» (единственного в городе) открылся фирменный магазин Гомельского мясокомбината.

Совхоз-комбинат «Заря» обладает крупнейшей фирменной торговой сетью среди всех сельскохозяйственных организаций Гомельской области. С 2006 года хозяйством было открыто не менее 26 фирменных магазинов, 17 из которых включены в Торговый реестр в настоящее временя.

Все выставленные на аренду помещения расположены в центре города. Среди них — один из первых магазинов фирменной торговой сети, расположенный в Мозыре на улице Советской, 124. В Гомеле потенциальным арендаторам предложено помещение магазина на улице Волотовской, 2.

Магазины «Дары от Зари», как правило, имеют положительные отзывы у покупателей за счет свежих продуктов и доступных цен. Закрытие магазина в Добруше в 2019 году вызвало возмущение местных жителей, которые собирали подписи против закрытия магазина.

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