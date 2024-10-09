Могилевский прораб заставил подчиненного строить ему дом 9.10.2024, 23:31

В рабочее время, выходные, а также на больничном.

Могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом, причем привлекал его к работам, даже когда тот был на выходных или на больничном, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Выяснилось, что 38-летний прораб одной из строительных организаций Могилева злоупотреблял служебными полномочиями — привлекал к строительно-монтажным по своему дому подчиненного.

Строить себе дом могилевчанин заставлял монтажника с работы.

«Последний в рабочее время, выходные дни, а также на больничном выполнял строительные и подсобные работы на его участке», — сообщили в УВД.

Общий ущерб организации составил около 3000 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

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