Могилевский прораб заставил подчиненного строить ему дом
- 9.10.2024, 23:31
В рабочее время, выходные, а также на больничном.
Могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом, причем привлекал его к работам, даже когда тот был на выходных или на больничном, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Выяснилось, что 38-летний прораб одной из строительных организаций Могилева злоупотреблял служебными полномочиями — привлекал к строительно-монтажным по своему дому подчиненного.
Строить себе дом могилевчанин заставлял монтажника с работы.
«Последний в рабочее время, выходные дни, а также на больничном выполнял строительные и подсобные работы на его участке», — сообщили в УВД.
Общий ущерб организации составил около 3000 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.