Автобусы МАЗ продолжают гореть 1.11.2024, 1:39

Очередной автобус сгорел дотла в Ленинградской области.

Автобус МАЗ сгорел утром 30 октября под городом Кингисепп Ленинградской области, сообщило местное издание 47news.

«По предварительной информации правоохранительных органов, загорелся автобус МАЗ. Судя по кадрам с места, общественный транспорт полностью оказался охвачен огнем», — пишет издание.

Пожар произошел в промышленной зоне Фосфорит. Потушить автобус удалось «меньше, чем за час».

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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