Автобусы МАЗ продолжают гореть
- 1.11.2024, 1:39
Очередной автобус сгорел дотла в Ленинградской области.
Автобус МАЗ сгорел утром 30 октября под городом Кингисепп Ленинградской области, сообщило местное издание 47news.
«По предварительной информации правоохранительных органов, загорелся автобус МАЗ. Судя по кадрам с места, общественный транспорт полностью оказался охвачен огнем», — пишет издание.
Пожар произошел в промышленной зоне Фосфорит. Потушить автобус удалось «меньше, чем за час».
Пострадавших, по предварительной информации, нет.