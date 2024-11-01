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Дроны атаковали три предприятия в Башкортостане

  • 1.11.2024, 0:00
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Дроны атаковали три предприятия в Башкортостане

Атаке подвергся завод «Башнефть-Уфанефтехим».

В Башкортостане сразу три предприятия были атакованы беспилотниками. Местные власти утверждают, что беспилотники якобы не нанесли серьезного ущерба. Об этом пишет российский телеграмм-канал Astra в четверг, 31 октября.

Одной из целей атаки был завод «Башнефть-Уфанефтехим».

По словам главы региона Радия Хабирова, регион атаковали три БПЛА: один упал на территории одного из предприятий, два других — якобы упали в промзоне.

Сообщается, что атакованным предприятием является завод «Башнефть-Уфанефтехим». Местные СМИ сообщают об эвакуации рабочих с завода.

В настоящее время на месте атаки работают российские экстренные службы.

Одновременно сообщается, что аэропорт Уфы приостановил прием и отправку рейсов из-за угрозы атаки беспилотника.

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