Кулеба: Перед началом полномасштабного вторжения Запад хотел, чтобы Зеленский записал видеозавещание 1.11.2024, 3:19

Дмитрий Кулеба

По словам экс-главы МИД, США были уверены, что Украина проиграет.

Перед началом полномасштабного вторжения России США считали, что Украина проиграет. На Западе также допускали, что россияне могут ликвидировать Владимира Зеленского, поэтому призвали украинского президента записать видеозавещание.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в проекте USA-UA: Секретные файлы Белого дома.

По его словам, на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис рекомендовала Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

Бывший министр также вспомнил, что ему в феврале 2022 года советовали не возвращаться в Киев.

«Мне прислал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: «Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание», — сказал Кулеба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com