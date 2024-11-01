В Испании число жертв наводнения превысило 150 человек 1.11.2024, 5:44

Наиболее сильно пострадал регион Валенсия.

В Испании число жертв катастрофического наводнения в юго-восточной части страны превысило 150 человек. По данным на вторую половину дня четверга, 31 октября, спасательные службы обнаружили 158 тел погибших. В одном только регионе Валенсия жертвами стихии стали не менее 155 человек, спасатели продолжают поиск уцелевших.

Не менее 62 человек погибли в городе Пайпорта с населением в 25 тысяч жителей, сообщили городские власти. Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести. В спасательной операции, помимо пожарных, полицейских и сотрудников МЧС, участвуют более 1200 солдат. В поисковых работах применяются дроны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приоритетом остается дальнейших поиск пострадавших. Он призвал жителей Валенсии и Кастельона оставаться дома и выполнять указания спасателей. Король Испании Фелипе VI также призвал население соблюдать осторожность, предупредив, что опасная погода еще не миновала. Синоптики прогнозируют новые проливные дожди.

По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на кв. м. В небольшой деревне Чива на квадратный метр выпал 491 литр дождя. Это соответствует годичному объему осадков в регионе. Мощные потоки воды и грязи увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома.

Региональное правительство Валенсии критикуют за то, что оно слишком поздно оповестило население о возможных последствиях катастрофических дождей. Тысячи людей остаются без электроэнергии, многие дороги непроходимы. Железнодорожное и авиасообщение работает с сильными перебоями. Скоростная железнодорожная магистраль между Валенсией и Мадридом останется закрытой еще как минимум две-три недели.

Между тем в Испании начался трехдневный государственный траур. На правительственных зданиях приспущены флаги, по всей стране жители минутой молчания почтили память погибших.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com