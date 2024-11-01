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Израиль ударил по опорным пунктам «Хезболлы» в Бейруте

  • 1.11.2024, 8:12
  • 1,096
Израиль ударил по опорным пунктам «Хезболлы» в Бейруте

Разрушен ряд домов с террористами.

Ночью Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по южным пригородам Бейрута. Разрушен ряд домов, которые были объектами группировки «Хезболла».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные самолеты осуществили 10 налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу к аэропорту.

Взрывы прогремели в пригороде города после того, как военные приказали эвакуировать несколько зданий в опорном пункте «Хезболлы».

В сети обнародовали видео атак ЦАХАЛа.

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