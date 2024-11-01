Израиль ударил по опорным пунктам «Хезболлы» в Бейруте 1.11.2024, 8:12

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Разрушен ряд домов с террористами.

Ночью Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по южным пригородам Бейрута. Разрушен ряд домов, которые были объектами группировки «Хезболла».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные самолеты осуществили 10 налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу к аэропорту.

Взрывы прогремели в пригороде города после того, как военные приказали эвакуировать несколько зданий в опорном пункте «Хезболлы».

В сети обнародовали видео атак ЦАХАЛа.

The First Israeli Airstrikes now against the Dahieh Suburb of Southern Beirut in nearly a Week. pic.twitter.com/IqURN3lDk2 — Alex Kennedy (@therealmindman) November 1, 2024

⚡️14 Israeli airstrikes on the southern suburbs of Beirut since midnight pic.twitter.com/9HRV6DYzFI — Lou Rage (@lifepeptides) November 1, 2024

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