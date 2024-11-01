Бойцы ВСУ дронами ликвидировали группу оккупантов на багги
- 1.11.2024, 8:16
- 1,076
Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.
Аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ ликвидировали дронами российских оккупантов, которые пытались устроить засаду, приехав на багги.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Морпехи атаковали оккупантов FPV-дронами и сбросами с дронов. В результате двое врагов уничтожены, остальные получили ранения. Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.