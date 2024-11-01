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Бойцы ВСУ дронами ликвидировали группу оккупантов на багги

  • 1.11.2024, 8:16
  • 1,076
Бойцы ВСУ дронами ликвидировали группу оккупантов на багги

Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.

Аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ ликвидировали дронами российских оккупантов, которые пытались устроить засаду, приехав на багги.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Морпехи атаковали оккупантов FPV-дронами и сбросами с дронов. В результате двое врагов уничтожены, остальные получили ранения. Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.

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