Бойцы ВСУ дронами ликвидировали группу оккупантов на багги 1.11.2024, 8:16

1,076

Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.

Аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ ликвидировали дронами российских оккупантов, которые пытались устроить засаду, приехав на багги.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Морпехи атаковали оккупантов FPV-дронами и сбросами с дронов. В результате двое врагов уничтожены, остальные получили ранения. Бой состоялся в районе Гродовки, Донецкая область.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com