Как минимум 14 человек задержаны за политику в рабочем поселке Елизово

Как минимум 14 человек задержаны за политику в рабочем поселке Елизово5
- 1.11.2024, 8:23
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«Хапун» произошел на местном стеклозаводе.
Издание «Наша Ніва» получило информацию, что на этих выходных силовики устроили рейд в поселке Елизово под Осиповичами. Число жертв хапуна в одном населенном пункте с 2000 жителей, далеком от эпицентров протеста, дает возможность представить число задержанных в масштабе страны.
Относительно того, сколько человек задержали в поселке стеклозавода, информация расходится, но называется цифра как минимум 14 человек.
У людей искали подписки на «экстремистские» ресурсы.
Часть людей остается под стражей, как минимум двух женщин отпустили до суда.
В Елизово никогда не было ни организованных структур оппозиции, ни независимых общественных организаций, в поселке живет мало интеллигенции. Это типичный рабочий поселок Восточной Беларуси. Здесь никогда не было значительной протестной активности, но в 2020 году и здесь люди встали цепью вдоль шоссе, протестуя против фальсификации выборов и притеснения народа.