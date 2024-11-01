закрыть
1 ноября 2024, пятница, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на Белгородскую область

1
  • 1.11.2024, 8:26
  • 3,202
Российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на Белгородскую область

Недалеко от жилых домов.

Российские военные уронили фугасную авиабомбу ФАБ-500 недалеко от жилых домов в селе Пушкарное в Белгородском районе, пишет Astra со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам источника издания, боеприпас нашли 28 октября в поле; он не разорвался. Село Пушкарное находится в 6 км от Белгорода.

Это не первый случай, когда российские снаряды падают на территории РФ. По подсчетам Astra, в этом году российская военная авиация уронила на Белгородскую область, а также оккупированные территории Украины 138 бомб.

Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500; обычно при внештатном сходе такие боеприпасы не взрываются. Снаряды после обнаружения уничтожают взрывотехники. Подобный тип вооружения российская армия применяет на фронте в Донецкой области, а также для ударов по Харькову.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип