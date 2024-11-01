Российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на Белгородскую область

Российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на Белгородскую область1
- 1.11.2024, 8:26
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Недалеко от жилых домов.
Российские военные уронили фугасную авиабомбу ФАБ-500 недалеко от жилых домов в селе Пушкарное в Белгородском районе, пишет Astra со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам источника издания, боеприпас нашли 28 октября в поле; он не разорвался. Село Пушкарное находится в 6 км от Белгорода.
Это не первый случай, когда российские снаряды падают на территории РФ. По подсчетам Astra, в этом году российская военная авиация уронила на Белгородскую область, а также оккупированные территории Украины 138 бомб.
Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500; обычно при внештатном сходе такие боеприпасы не взрываются. Снаряды после обнаружения уничтожают взрывотехники. Подобный тип вооружения российская армия применяет на фронте в Донецкой области, а также для ударов по Харькову.