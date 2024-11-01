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Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с Беларусью

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  • 1.11.2024, 8:43
  • 2,458
Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с Беларусью

Премьер-министр страны Дональд Туск опубликовал фото.

Польша начала реализацию проекта по укреплению границы с Беларусь и Россией «Восточный щит». Об этом в сети Х заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Строительство «Восточного щита» началось. Первые работы у границы с Россией», — написал он и разместил фотографию строительной техники.

Программа стоимостью 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов) рассчитана на 2024-28 годы. Она предполагает строительство фортификаций, искусственных преград, инфраструктуры военного и двойного назначения. Кроме того, в рамках программы будут развернуты средства обнаружения и разведки, базы и логистические центры, которые могут быть использованы военными для отражения нападения. Работы затронут пограничные участки общей протяженностью около 800 км.

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