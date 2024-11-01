Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с Беларусью

Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с Беларусью4
- 1.11.2024, 8:43
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Премьер-министр страны Дональд Туск опубликовал фото.
Польша начала реализацию проекта по укреплению границы с Беларусь и Россией «Восточный щит». Об этом в сети Х заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024
«Строительство «Восточного щита» началось. Первые работы у границы с Россией», — написал он и разместил фотографию строительной техники.
Программа стоимостью 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов) рассчитана на 2024-28 годы. Она предполагает строительство фортификаций, искусственных преград, инфраструктуры военного и двойного назначения. Кроме того, в рамках программы будут развернуты средства обнаружения и разведки, базы и логистические центры, которые могут быть использованы военными для отражения нападения. Работы затронут пограничные участки общей протяженностью около 800 км.