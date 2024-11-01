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Кремль пошел на отчаянный шаг: в армии РФ трудности

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  • 1.11.2024, 8:50
  • 7,518
Кремль пошел на отчаянный шаг: в армии РФ трудности

Полковник ВСУ объяснил данные украинской разведки.

Украинская разведка подтверждает прибытие первых подразделений военных из Северной Кореи в Курскую область. Кремль принял такое решение, испытывая определенные проблемы.

Об этом в сводке для «24 Канала» сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что, учитывая это, между Украиной и Южной Кореей усиливается сотрудничество.

Полковник запаса считает, что Путин и российская верхушка вынуждены были как-то действовать, учитывая успехи Сил обороны на Курщине.

«Они приняли решение пойти на такой непопулярный в целом шаг – отправить северокорейские войска», – заявил Свитан.

Поскольку в Кремле решились на такие действия, то, по мнению военного эксперта, это свидетельствует, что в России очень плохая ситуация с наполнением армии.

В то же время, добавил он, это открыло возможности для сотрудничества Украины с Южной Кореей, у которой есть немало хорошего вооружения.

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