Группа российских «Шахедов» летит на Мозырь 2 1.11.2024, 8:54

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В Барановичах подняли истребитель.

Военно-воздушные силы Беларуси в ночь на 1 ноября подняли в воздух истребитель с аэродрома «Барановичи». Самолет следовал в сторону н.п. Хойники - Мозырь, куда раньше двигались российские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

По данным этой мониторинговой группы, белорусский военный самолет поднялся в небо из «Барановичей» около 01:40 по местному времени (00:40 по Киеву).

Отмечается, что истребитель ВВС РБ продолжает курс на юго-восток страны.

Перед этим украинский ресурс «Радар» информировал, что группа российских дронов-камикадзе, которые оккупанты запустили по Украине во время очередной воздушной атаки, зашли в воздушное пространство Беларуси.

Мониторинговая группа пишет, что несколько российских «Шахедов» залетели в Беларусь в районе Любеча (Черниговская область), взяли северо-западный курс и стали направляться на белорусские Хойники, а дальше на Мозырь (Гомельская область, РБ), а не в направлении Украины.

Тут также следует добавить, что в командовании Воздушных сил ВСУ в 00:13 информировали о фиксации российских ударных беспилотников в северной части Черниговской и Киевской областей, и они держали курс на запад.

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