На главном НПЗ Москвы началась паника 6 1.11.2024, 9:03

7,526

Из-за возможной атаки дронов.

Московский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в районе Капотня, накрыли антидронными сетками. Об этом пишет российское издание Astra со ссылкой на z-военкоров.

«В Москве нефтеперерабатывающий завод в Капотне защитили антидроновими сетками», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что Московский НПЗ входит в десятку крупнейших в России. Он обеспечивает около 40% потребностей Москвы и области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com