На главном НПЗ Москвы началась паника

На главном НПЗ Москвы началась паника6
- 1.11.2024, 9:03
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Из-за возможной атаки дронов.
Московский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в районе Капотня, накрыли антидронными сетками. Об этом пишет российское издание Astra со ссылкой на z-военкоров.
«В Москве нефтеперерабатывающий завод в Капотне защитили антидроновими сетками», — говорится в сообщении.
Журналисты уточнили, что Московский НПЗ входит в десятку крупнейших в России. Он обеспечивает около 40% потребностей Москвы и области.