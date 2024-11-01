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На главном НПЗ Москвы началась паника

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  • 1.11.2024, 9:03
  • 7,526
На главном НПЗ Москвы началась паника

Из-за возможной атаки дронов.

Московский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в районе Капотня, накрыли антидронными сетками. Об этом пишет российское издание Astra со ссылкой на z-военкоров.

«В Москве нефтеперерабатывающий завод в Капотне защитили антидроновими сетками», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что Московский НПЗ входит в десятку крупнейших в России. Он обеспечивает около 40% потребностей Москвы и области.

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