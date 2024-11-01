Небензя в ООН только с третьей попытки выговорил одну из целей Путина 6 1.11.2024, 9:05

4,614

Видеофакт.

Вчера в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совбеза ООН, где вновь была поднята тема войны в Украине.

Постпред РФ Небензя снова выдал порцию фейковых новостей об Украине. Он снова заявил, что война в Украине не прекратится, пока не будут достигнуты все цели «СВО», передает «Диалог.UA».

Также он заявил, что никакой заморозки военного конфликта не будет, как это было в 2014 году.

Кремль не допустит еще одних минских договоренностей, чтобы «режим Зеленского успел зализать раны».

Небензя также подчеркнул, что Кремль не допустит вхождение Украины в НАТО. В РФ снова подняли тему «денацификации» и «демилитаризации».

Что интересно, первую цель Небензя сумел произнести только с третьей попытки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com