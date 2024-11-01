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Небензя в ООН только с третьей попытки выговорил одну из целей Путина

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  • 1.11.2024, 9:05
  • 4,614
Небензя в ООН только с третьей попытки выговорил одну из целей Путина

Видеофакт.

Вчера в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совбеза ООН, где вновь была поднята тема войны в Украине.

Постпред РФ Небензя снова выдал порцию фейковых новостей об Украине. Он снова заявил, что война в Украине не прекратится, пока не будут достигнуты все цели «СВО», передает «Диалог.UA».

Также он заявил, что никакой заморозки военного конфликта не будет, как это было в 2014 году.

Кремль не допустит еще одних минских договоренностей, чтобы «режим Зеленского успел зализать раны».

Небензя также подчеркнул, что Кремль не допустит вхождение Украины в НАТО. В РФ снова подняли тему «денацификации» и «демилитаризации».

Что интересно, первую цель Небензя сумел произнести только с третьей попытки.

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