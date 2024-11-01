Небензя в ООН только с третьей попытки выговорил одну из целей Путина

Небензя в ООН только с третьей попытки выговорил одну из целей Путина6
- 1.11.2024, 9:05
- 4,614
Видеофакт.
Вчера в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совбеза ООН, где вновь была поднята тема войны в Украине.
Постпред РФ Небензя снова выдал порцию фейковых новостей об Украине. Он снова заявил, что война в Украине не прекратится, пока не будут достигнуты все цели «СВО», передает «Диалог.UA».
Также он заявил, что никакой заморозки военного конфликта не будет, как это было в 2014 году.
Кремль не допустит еще одних минских договоренностей, чтобы «режим Зеленского успел зализать раны».
Небензя также подчеркнул, что Кремль не допустит вхождение Украины в НАТО. В РФ снова подняли тему «денацификации» и «демилитаризации».
Что интересно, первую цель Небензя сумел произнести только с третьей попытки.