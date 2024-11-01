Минчанка с семьей потеряла крупную сумму при прохождении таможенного контроля 5 1.11.2024, 9:10

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Она не знала важного правила.

Минчанка летела с семьей в Грузию авиарейсом Минск — Тбилиси. При себе у нее было около 40 000 долларов — по 10 000 долларов на каждого члена семьи. Но из-за упущенного нюанса она получила штраф, а часть денег конфисковали. Эту историю «Зеркало» отыскало в банке судебных решений.

Женщина вместе с двумя несовершеннолетними детьми и свекровью летела из Минска в Тбилиси. При себе у нее было 38 000 долларов, 1500 евро, 50 белорусских и 700 российских рублей — то есть чуть менее 40 000 долларов в эквиваленте. При прохождении таможенного контроля она смело направилась в зеленый коридор, поскольку посчитала, что декларировать деньги не надо — на каждого члена ее семьи приходилось 10 000 долларов. Но она не учла один правовой нюанс.

Из Беларуси и в Беларусь без декларирования один человек может провезти не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. Точная сумма рассчитывается по курсу валют на день поездки. Учитывать будут все деньги, которые у вас с собой. То есть перевезти, к примеру, 10 тысяч долларов в чемодане и еще 500 в кошельке без декларации не выйдет. Если вы захотите ввезти или вывезти более 10 тысяч долларов в эквиваленте, то эту сумму придется декларировать.

Таможенники заявили, что минчанка могла не декларировать 30 000 долларов — на себя и своих детей, но должна была задекларировать деньги свекрови, поскольку «обязанность декларирования лежит на лице, у которого находятся денежные средства». На женщину составили протокол по ч. 2 ст. 15.5 КоАП Беларуси (Недекларирование перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств). У нее конфисковали все деньги.

Судьба изъятых денег решалась в суде.

Женщина в свою очередь с этим не согласилась, заявив, что свекровь является членом ее семьи, с которой она ведет общее хозяйство.

В суде выступила и свекровь, которая подтвердила, что у минчанки в аэропорту было 10 000 долларов, которые принадлежат ей. Она также заявила, что они с невесткой живут вместе и совместно ведут хозяйство. На заседание была приглашена свидетель — соседка минчанки, которая подтвердила, что часто видит свекровь у женщины дома.

Судья решил, что таможенники поступили верно, а женщина была обязана декларировать деньги свекрови. Ч. 2 ст. 15.5 КоАП предусматривает возможность наказания в виде штрафа как с конфискацией незадекларированных средств, так и без конфискации, в этом случае (как и почти всегда во всех подобных) белорусский суд штрафом не ограничился. Минчанку приговорили к штрафу в размере 740 рублей, которые изъяли из арестованных денег. А оставшиеся средства, принадлежащие свекрови, — 9642 доллара в эквиваленте, конфисковали в доход государства.

Минчанка не согласилась с вынесенным решением, наняла адвоката и обратилась в Минский городской суд. Там оставили в силе решение нижестоящего районного суда — деньги свекрови ушли государству.

«Разложите деньги по карманам»

Мы обратились на горячую линию ГТК, чтобы уточнить порядок декларирования средств на примере этого случая.

— Максимально допустимая сумма, которая переводится через границу, берется из расчета на одного человека. Это количество включает также и несовершеннолетних детей. Семья из четверых человек, состоящая из двух взрослых и двух детей может провести без необходимости декларирования наличность в эквиваленте 40 000 долларов, — рассказали в таможне.

— Но я слышала историю, когда женщина со свекровью и двумя детьми везла почти 40 000 долларов, и в итоге деньги, принадлежащие свекрови, конфисковали.

— Что я могу сказать? Разложите деньги, по 10 000 долларов, по карманам каждому, тогда проблем не будет.

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