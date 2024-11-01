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Треш-общежитие с клопами и тараканами вызвало скандал в Бресте

  • 1.11.2024, 9:25
  • 1,296
Треш-общежитие с клопами и тараканами вызвало скандал в Бресте

Власти говорят, что это неплохое место для жизни.

В Бресте есть треш-общежитие, жители которого требуют капитального ремонта. Но власти говорят о том, что есть места и похуже, поэтому ремонт постараются сделать в ближайшую пятилетку. Об этом сообщает ТРК «Брест».

Обшарпанные стены и сломанная сантехника, осыпающаяся штукатурка, клопы, тараканы и плесень, мох на откосах, отсутствие дверей в душевых — далеко не единственные проблемы общежития № 29 по адресу ул. Менжинского, 28, в Бресте. Между тем здание не спешат включать в график капитального ремонта. А возмущенные жители напоминают, что платят немалую коммуналку — например, у тех, кто живет в двух комнатах, она доходит до 300 рублей.

«На сегодняшний день на обслуживании в нашей организации 50 общежитий. Часть из них требует проведения капитального ремонта. Менжинского, 28, — не исключение, планируются эти работы, но… По возможностям, по финансированию мы выполняем [капитальный ремонт] двух общежитий в год», — рассказал первый заместитель начальника КУП «ЖРЭУ Бреста» Андрей Будник.

По его словам, в первую очередь выполняется ремонт в тех общежитиях, которые выглядят похуже — а Менжинского на этом фоне выглядит еще неплохо. Он пообещал, что общежитие отремонтируют в ближайшую пятилетку.

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