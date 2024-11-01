Кремль ухнул во влажный, темный овраг Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

1.11.2024, 9:30

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иллюстративное фото

Измена?

Сырая, туманная ночь Хэллоуина пришла и накрыла ненавидимый великим геополитиком город. Исчезли рубиновые звезды на башнях, Большой Каменный мост, брусчатка и зубчатые кремлевские стены. Москва-река замерла, остановила вековой свой бег, задрожав рябью. Кремль ухнул во влажный, темный овраг.

«Как было бы здорово сейчас в Геленджике», - думал великий геополитик, кутаясь в одеяло перед горящим камином. Но … Нельзя уехать.

Ненавидимая Москва, невзирая на проклятия Патриарха, ближе к ночи осветила окна золотыми смеющимися тыквами. Дьявольские глаза смотрели сверху вниз на снующих по улицам, побледневших, взволнованных опричников. Неоновые вывески гей-клубов призывно светились, давая скидки на проход Володину и Милонову.

«Что это? Измена?» - думал дрожащий великий геополитик, когда усталый, верный Песков принес тревожную весть о параде дьявольских тыкв.

Куранты пробили полночь. И тотчас, разом, будто по мановению дьявольской руки, замяукали, завыли, засмеялись по всей Москве черные коты – правнуки Бегемота. Помчались стадом к Кремлю, устроили под окнами великого геополитика кошачий концерт.

Роем полетели московские ведьмы, оседлав метлы, распустив волосы, открывая светящиеся глаза мутной луне в облаках. Проносились голые пред кремлевскими окнами, волнуя стынущую старческую геополитическую кровь.

«Что за город? Что за проклятый город? - думал великий геополитик, протягивая к ведьмам дрожащую длань, не умея схватить, - приказать, что ли, звонить в колокола?». Но не было никого в приемной. Напрасно давила рука секретарский звонок. Даже Песков куда-то исчез.

«Ох, и ночка, проклятая ночка», - бормотал великий геополитик и, вспомнив «Вия», торопливо стал на колени, очертив вокруг себя мелом круг.

Вовремя.

За дверью послышались тяжелые шаги. Словно Командор по могильным плитам ступал. Душа великой геополитики, опустив уши, выкидывая вперед ноги, трусливым зайцем помчалась в пятки. «Дьявол! Дьявол ко мне идет!».

Дверь распахнулась. На пороге стоял молчаливый Кадыров в золотых ботинках. Глаза его горели адским огнем. Словно вампир его укусил. Верхняя губа поднялась, показав клыки, блеснувшие в свете огня в камине.

***

Песков в ужасе закричал и открыл глаза. Перед ним замерла бледная, похожая на булгаковскую Маргариту секретарша из приемной Путина. Она трясла его за плечо, испуганно говорила: «Дмитрий Сергеевич! Дмитрий Сергеевич! Что с вами?! Какой кошмар вам приснился?!». Песков поднял руку, отгоняя призраков, и вытер со лба холодный пот.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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