Люди будут ездить по Луне на автомобиле от NASA 1.11.2024, 9:38

Модель показали впервые.

Только астронавты миссий «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17» в 1971- 1972 годах перемещались по поверхности Луны с помощью лунного вездехода. До этого астронавты ходили по спутнику Земли лишь пешком. В NASA заявили, что астронавты миссии «Артемида -5», которые отправятся на Луну в 2030 году также будут иметь транспортное средство и уже создан его прототип, который проходит испытания, пишет Universe Today.

Новая лунная программа NASA под названием «Артемида» набирает обороты. Астронавты в рамках этой программы будут исследовать Луну гораздо более тщательно, чем астронавты программы «Аполлон», поэтому им нужно транспортное средство для передвижения по Луне. В апреле 2024 года NASA выбрало трех подрядчиков для разработки вездехода под названием Lunar Terrain Vehicle или LTV.

Фото: NASA | Астронавты будут ездить по Луне на "автомобиле": NASA показало, каким он будет

Инженеры NASA уже создали прототип негерметичного вездехода, который будет платформой для оценки технологических решений, предложенных тремя частными компаниями: Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab.

Инженеры NASA уже создали прототип негерметичного вездехода, который будет платформой для оценки технологических решений, предложенных тремя частными компаниями

Фото: NASA

Только астронавты миссий "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в 1971- 1972 годах перемещались по поверхности Луны с помощью лунного вездехода

С помощью прототипа ученые из NASA проверят надежность конструкции отсека для экипажа, насколько лунный вездеход легко обслуживать, какую полезную научную нагрузку он будет нести, и еще много других аспектов будут оценены прежде, чем будет выбрано транспортное средство от той или иной компании.

У NASA есть некоторые требования, которые должны выполнить три выбранные компании. Лунный вездеход должен перевозить двух астронавтов и иметь возможность удаленного управления, а также различные режимы движения.

Когда астронавты NASA впервые высадились на Луне в 1969 году не было смысла проводить исследования далеко от места посадки. Позже ситуация немного изменилась, но сейчас NASA планирует, чтобы астронавты могли проводить исследования поверхности Луны на очень большом расстоянии от места посадки.

Лунные миссии программы «Артемида» будут полагаться на мобильность для достижения своих целей. LTV будет иметь решающее значение для успеха этих миссий, позволяя исследовать большую территорию на Луне. NASA намерено использовать новые лунные вездеходы, начиная с миссии «Артемида-5», которая будет запущена не ранее 2030 года.

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