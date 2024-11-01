На Донбассе Москва бросает в бой тяжелораненых солдат 1.11.2024, 9:46

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Z-блогер озвучил причину.

Российское военное командование продолжает отправлять тяжелораненых в крайне изнуряющие пехотные «мясные» атаки на Кураховском направлении. В то же время Путин пытается позиционировать себя как Главнокомандующего ВС РФ, который сильно обеспокоен здоровьем своих солдат.

На днях бывший инструктор «Шторма-Z» заявил, что МО РФ бросает в бой тяжелораненых солдат из медицинских рот.

Аналитики из ISW изучили ситуацию. Как оказалось, речь идет о 57-м мотополке, где раненых бросали в бой на Кураховском направлении.

Z-инструктор заявил, что командование ВС РФ не обеспечило надлежащую медицинскую помощь своим солдатам, а сами оккупанты якобы находились в «медицинском подвале».

За освобождение из подвала командование якобы требовало до 1,5 млн рублей. При этом оно также заявляло, что для атак на Кураховском направлении не хватает людей.

Тяжелораненых перебросили на передовую для участия в штурме позиций ВСУ. Z-инструктор заявил, что МО РФ быстро отреагировало на новость о «медицинских подвалах» и все раненые были переведены в палаты.

Однако такая практика не прекращается и имеет место быть. В частности, речь идет и об оккупантах из 109-го стрелкового полка, действующего в районе Торецка. Z-инструктор утверждает, что их также бросили на штурмы позиций ВСУ из-за острой нехватки людей на передовой.

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