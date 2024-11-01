Алексей Протас стал первой звездой матча «Вашингтона» с «Монреалем» 1 1.11.2024, 9:51

Алексей Протас

Белорус набрал два очка в победном поединке.

Алексей Протас продолжает зажигать в НХЛ — на этот раз 23-летний белорусский нападающий исполнил решающую роль в домашней победе «Вашингтон Кэпиталз» над «Монреаль Канадиенс», сообщает betnews.by.

Вашингтон — Монреаль — 6:3 (Уилсон, 23:21-бол., Дьюхэйм, 31:45, Врана, 32:39, Макмайкл, 44:21, Протас, 44:57, Овечкин, 52:27; Кофилд, 29:52-бол., Галлахер, 30:31, Сузуки, 38:00).

Протас играл на левом фланге первого звена с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Во втором периоде он забросил в меньшинстве, но гол справедливо отменили из-за офсайда.

Big Pro наверстал свое в заключительной трети матча, когда отличился голом сам, а на 53-й минуте выступил ассистентом Овечкина.

В итоге Протас стал первой звездой матча. Он провел 14 минут 47 секунд игрового времени, набрал 2 (1+1) очка, совершил 2 броска, сделал 1 силовой прием, получил 2 минуты штрафа, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности «+2».

В последних 2 матчах у Алексея 5 (2+3) баллов, а в целом за октябрь он собрал 9 (3+6) очков в 9 играх. Ровно столько же у него было за весь дебютный сезон (но в 33 матчах).

«Вашингтон» с 14 очками в 9 матчах идет 4-м в таблице конференции «Восток». Следующий матч «Кэпс» проведут 3 ноября дома против «Коламбуса».

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