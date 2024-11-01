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Зеленский рассказал о судьбе северокорейских пленных в Украине

  • 1.11.2024, 9:55
  • 2,806
Зеленский рассказал о судьбе северокорейских пленных в Украине

Президент Украины озвучил важные подробности.

Президент Володимир Зеленський

Украина относится к пленным любой национальности как к пленным войны, уважая международное право. Поэтому северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, Украина готова обменивать на украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает «Укринформ».

«Мы относимся к пленным любой национальности как к пленным войны. Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят, мы этого не делаем. Самое главное для нас - это наращивать обменный фонд. Поэтому северокорейских военных прежде всего мы будем готовы обменивать на украинцев», - заявил Зеленский.

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