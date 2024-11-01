Трех самых звездных актеров РТБД уволили из театра 1 1.11.2024, 10:10

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Ранее их задерживали на «сутки».

По информации, которую «Наша Ніва» получила от нескольких источников из театрального круга, актеров РТБД, которых ранее задерживали на сутки, уволили из театра.

Еще днем 31 октября в разделе «Личности» висели портфолио актеров Максима Брагинца, Дмитрия Давидовича и Артема Куреня, но теперь их оттуда убрали.

Еще 31 октября информация об актерах была на странице сайта РТБД

На этом трио держалась значительная часть самых кассовых, популярных у зрителей спектаклей, поэтому в театре продолжаются вынужденные замены в репертуаре. Заменить актеров попросту некем.

О задержании актеров РТБД стало известно 19 октября. Позже «Наша Ніва» узнала, что их осудили по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство) на несколько суток. Кроме Давидовича, Куреня и Брагинца, задержали также одну актрису, но позже ее отпустили к ребенку. Под репрессии также попала бывший руководитель театра. 30 октября стало известно, что актеры вышли на свободу.

В театральной среде обсуждается, что очередные чистки равносильны уничтожению театра.

Артем Курень и его жена, также актриса, Анна Семеняко. Сцена из спектакля «Шлюб з ветрам». Фото: rtbd.by

Напомним, после выборов 2020 года из РТБД в знак протеста уволились Андрей Новик и Николай Стонько. Илья Ясинский был вынужден покинуть страну после того, как его задержали на одном из маршей и сломали позвонки. Также в конце 2021 года из театра был уволен художественный руководитель Александр Гарцуев, возглавлявший РТБД с 2012 года. Из РТБД ушли также Елена Боярова, Мария Петрович, Марина Здоронкова и Максим Шишко.

А летом 2024 года в театр назначили нового директора: вместо Светланы Карукиной пришла Светлана Науменко.

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