Трамп назвал «больными» тех, кто считает его другом России

Трамп назвал «больными» тех, кто считает его другом России11
- 1.11.2024, 10:13
- 3,566
И упомянул о «Северном потоке-2».
Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на критику оппонентов, говоривших о его связях с РФ. Тех, кто считает его «другом России», он назвал «больными».
Как доказательство обратного Трамп упомянул о газопроводе «Северный Поток-2», отметив, что именно он остановил строительство этого важного для России проекта. Об этом экс-президент США заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Трамп резко отреагировал на упоминание о критике по поводу его «дружбы с Россией». Слов одиозный политик не подбирал.
«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал в Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», – заявил кандидат в президенты США.
Трамп также упомянул о строительстве «Северного Потока-2» и акцентировал внимание на том, что именно при его президентстве реализация проекта была заблокирована.