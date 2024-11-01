Трамп назвал «больными» тех, кто считает его другом России 11 1.11.2024, 10:13

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И упомянул о «Северном потоке-2».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на критику оппонентов, говоривших о его связях с РФ. Тех, кто считает его «другом России», он назвал «больными».

Как доказательство обратного Трамп упомянул о газопроводе «Северный Поток-2», отметив, что именно он остановил строительство этого важного для России проекта. Об этом экс-президент США заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Трамп резко отреагировал на упоминание о критике по поводу его «дружбы с Россией». Слов одиозный политик не подбирал.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал в Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», – заявил кандидат в президенты США.

Трамп также упомянул о строительстве «Северного Потока-2» и акцентировал внимание на том, что именно при его президентстве реализация проекта была заблокирована.

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