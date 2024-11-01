Друга Лукашенко напугали «аморальные» компьютерные игры 4 1.11.2024, 10:19

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В частности, речь идет о Counter Strike.

Управление министерства внутренних дел по Душанбе предупредило владельцев компьютерно-игровых центров, что в городе запрещено распространение игр, содержащих «аморальный и насильственный характер». В частности, речь идет о Counter Strike и Grand Theft Auto (GTA), пишет «Медиазона. Центральная Азия».

В ведомстве уточнили, что Counter Strike и GTA попали в черный список на основании заключения историко-культурной экспертизы министерства культуры Таджикистана. По мнению специалистов, эти компьютерные игры содержат элементы насилия, убийств и грабежей.

«Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — говорится в сообщении.

В этой связи силовики настоятельно просят владельцев компьютерных клубов запретить посетителям смотреть аморальные видеоролики и играть в запрещенные игры. Также жителям следует внимательно следить за своими детьми, чтобы они не проводили время за развлечениями, пропагандирующими насилие.

Таджикское ведомство пообещало проводить рейды и проверочные мероприятия «по выявлению соответствующих нарушений».

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