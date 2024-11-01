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Обманули россиян: ВСУ пошли на военную хитрость

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  • 1.11.2024, 10:25
  • 4,368
Обманули россиян: ВСУ пошли на военную хитрость

Проведена психологическая спецоперация против РФ.

Две бригады Вооруженных сил Украины оказались вымышленными и, вероятно, были психологической спецоперацией против россиян. Об этом пишет Forbes.

В феврале 2023 года кто-то создал аккаунты 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады в социальных сетях и начал публиковать фотографии солдат и техники новых подразделений.

В марте того же года местные власти Варашского района, расположенного в Ровенской области, сообщили, что и 13-я егерская бригада, и 88-я механизированная бригада присоединились к украинским силам в этом районе.

Однако у аналитиков проекта Militaryland, который отслеживает структуру украинских сухопутных войск, возникли подозрения после того, как они не увидели никаких доказательств участия 13-й егерской бригады или 88-й механизированной бригады в боевых действиях с начала 2023 года.

Недавно Militaryland обратился в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с просьбой подтвердить существование бригады.

«Согласно учетным данным Главного управления персонала по состоянию на 21.10.2024 военным организационным структурам Вооруженных сил Украины действительное наименование «88 отдельная механизированная бригада» не предоставлялось», — ответили в Генштабе.

Учитывая такой ответ, аналитики Militaryland пришли к выводу, что 13-й егерской бригады, скорее всего, также не существует.

«Учитывая то, что люди, стоящие за этими двумя фиктивными подразделениями, никогда не пытались собирать деньги, маловероятно, что «бригады» были частью какой-то тщательно продуманной финансовой аферы», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что более вероятно, что обе бригады являются частью психологической операции — намеренных усилий кого-то из украинских военных, чтобы обмануть россиян и заставить их поверить в то, что украинцы сильнее, чем они есть на самом деле.

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