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Почему женщинам после 50 лет стоит пить больше клюквенного сока?

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  • 1.11.2024, 10:33
  • 1,860
Почему женщинам после 50 лет стоит пить больше клюквенного сока?

Ответ врачей.

Все ягоды полезны, а клюква - чрезвычайно полезна. Она укрепляет иммунную систему и помогает здоровью мочевыводящих путей, а также полезна для сердца, пишет HealthDigest.

Отмечается, что клюква может помочь защитить нас от веществ, связанных с хроническими заболеваниями и старением. Если вы потребляете клюкву в форме сока, она будет такой же полезной (кроме разбавленных соков, которые содержат больше сахара).

«Но пить клюквенный сок - это не то, что вы должны делать только в молодости, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем в будущем. Даже если вам за 50 лет, вам следует регулярно употреблять несладкий клюквенный сок, особенно если вы находитесь в период менопаузы или постменопаузы», - говорит доктор Сулагна Мисра, врач-основатель Misra Wellness.

Клюквенный сок снижает уровень холестерина у женщин старше 50 лет

Болезни сердца являются первой причиной смерти женщин в Соединенных Штатах. Хотя сердечный приступ может произойти у женщины любого возраста, с возрастом риск возрастает. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, 60 миллионов женщин в США живут с той или иной формой болезни сердца.

Так, некоторые исследования на животных показали, что клюква способствует снижению уровня холестерина, улучшает кровообращение и уменьшает воспаление за счёт клеточного стресса, связанного с окислением.

Согласно исследованию 2020 года, пожилые люди чаще, чем любая другая возрастная группа, испытывают окислительный стресс.

Это происходит, когда в вашем организме есть дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, и последняя группа проигрывает первой.

«Если позволить свободным радикалам размножаться без антиоксидантов, борющихся с ними, это негативно влияет на клетки, ткани и органы, что приводит к целому ряду состояний - от рака до сердечных заболеваний - и даже к неврологическим болезням, таким как болезнь Альцгеймера. Поэтому поддержка высокого уровня антиоксидантов становится еще более важной с возрастом», - пишет издание.

Отмечается, что не только клюквенный сок, но и продукты из клюквы в целом могут компенсировать дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, таким образом улучшая симптомы окислительного стресса:

«Другими словами, с возрастом несладкий клюквенный сок или, если вы не можете воспринимать сок, клюквенные таблетки могут стать полезным дополнением к вашему ежедневному рациону».

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