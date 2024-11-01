Зеленский объяснил, зачем Украине нужна Курская область 1 1.11.2024, 10:35

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Дело даже не в территориях.

Украина не намерена захватывать российскую территорию, но если операция в Курской области окажет влияние на окончание войны России и Украины, то Киев этим воспользуется, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По его словам, Украине не нужны территории России, ее интересует возвращение собственных.

«Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал он.

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