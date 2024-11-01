В Беларуси от врачей требуют «не мешать» отправлять в армию молодых людей с патологиями 1.11.2024, 10:41

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На медиков давят.

Как стало известно BGmedia, в Бресте сотрудники надзорного ведомства все чаще стали проверять медиков по поводу выставленных диагнозов призывникам. По мнению прокуроров, эти диагнозы зачастую не отражают реальную картину, особенно в психиатрии, где человеческий фактор играет более весомую роль.

Если, к примеру, плоскостопие (которое является причиной для освобождения от воинской службы) на виду и его никак не скроешь, то выявление заболеваний душевного свойства требуют более тщательного анализа. И проводить его врачам приходится, в основном, при помощи вербального общения с пациентом, специальных тестов и других методик, которые людям в погонах непонятны. Отсюда подозрения — мол, медицина виновата в том, что человек не идет служить.

Вот что рассказала врач-психотерапевт одного из лечебных учреждений Бреста.

— Месяц назад с врачами по нашему профилю провели семинар, где выступали представители областного управления (по здравоохранению — ред.) и прокуратуры. Там было четко заявлено: число медицинских заключений о непригодности молодых людей к воинской службе должно быть сведено к минимуму. Потому что каждый подобный случай теперь будут расследовать прокуроры на предмет коррупционной составляющей.

Сие означает, если врач признает парня негодным по медицинским показаниям, это уже повод уличить этого врача в коррупции. Но ведь есть такие диагнозы, которые согласно медицинским протоколам, утвержденным Минздравом, являются стопроцентным основанием для освобождения от воинской обязанности, поясняет специалист.

— Например, шизофрения или биполярное расстройство. Они не проходит за год. Что толку, что мы дадим этому человеку отсрочку. Все равно он служить не должен, и обращаться с оружием не должен. Если я закрою на это глаза и отправлю его в войска, а он, предположим, совершит там суицид или постреляет других людей, ответственность будет нести врач, который выдал неправильное заключение. В такой ситуации лучше даже где-то перестраховаться. Тем более, что медицинская этика требует от нас доверять своим пациентам. До недавнего времени в медицинском сообществе на эту тему был полный консенсус. Пока не вмешалась прокуратура. У нас что, резко уменьшилось количество солдат? Дефицит новобранцев?..

Оказывается, нет. В военкомате неофициально подтвердили: число молодых людей, отправленных в войска в этот осенний призыв, не меньше, чем год назад. При этом, около 20% призывников получили отсрочку потому, что их оказалось больше, чем нужно. Так в чем же дело? Откуда такое неуемное желание прокуроров комплектовать вооруженные силы откровенно больными людьми?

На эту тему поговорили с офицером в отставке:

— Думаю, что здесь мы имеем дело с типичным проявлением «солдафонства» со стороны прокуратуры, как бы это комично не звучало. Им надо показать свою работу — «копаем от забора до обеда». Они и копают. Наверное, всех преступников уже пересажали, заняться больше нечем. Вот и полезли в медицину. Во что это может вылиться, сложно сказать. Здесь многое будет зависеть уже от самих врачей. Если клятва Гиппократа для них не пустой звук, они, конечно же, должны будут «забить» на очередной каприз со стороны государства, строго руководствоваться законом и инструкциями Минздрава, которые, как я понимаю, никто пока не отменял. Хотя наверняка отдельные случаи, когда медики станут буквально следовать прокурорским требованиям и выдавать липовые заключения, то бишь закрывать глаза на тот или иной диагноз, будут иметь место. Но я, честно сказать, не думаю, что это будет носить массовый характер. Если, конечно, бедных врачей совсем уж не запугают. А с точки зрения вооруженных сил, надо понимать, что никому больные люди там не нужны. Более того — они источник проблем и повышенной опасности. Думаю, не надо объяснять, почему. Боеспособности войскам это уж точно не прибавит.

К слову, реальную историю рассказала брестчанка Анна*. Ее сын призывного возраста обследовался в частной клинике по поводу травмы головы, которую перенес еще в детстве. Врачи выдали заключение о том, что парня стоит признать негодным к службе в армии, так как последствия травмы могут взывать проблемы в стрессовой ситуации, а служба в ВС без стресса невозможна.

На это в комиссии при военкомате ответили: заключение частного медцентра не является основанием для освобождения. Дескать, можем дать отсрочку на год, а дальше будете наблюдаться в поликлинике по месту жительства. Это, по словам, Анны, есть прямое нарушение Закона о здравоохранении, где говорится о полном равноправии частных и государственных медучреждений — главное, чтобы те имели официальную лицензию от Минздрава.

Ранее комиссии при военкоматах, как правило, принимали во внимание заключение специалистов независимо от формы собственности медучреждения. Но, очевидно, подходы изменились с тех пор, как один гражданин объявил, что в стране «не до законов».

А вот мнение терапевта на приеме Андрея Ивановича, который работает в медицине уже более тридцати лет

— На моей памяти бывали случаи, когда с ишемической болезнью сердца людей отправляли в армию. Потом этих призывников приходилось в срочном порядке комиссовать. Вы же понимаете, что, когда диагноз пытаются ставить люди, далекие от медицины (а я не знаю ни одного прокурора даже со средне-специальным медицинским образованием), это приводит к печальным последствиями. Есть, конечно, откровенные симулянты, которые жаждут откосить. Но поверьте, любой опытный врач способен вычислить такого пациента, назначить дополнительное обследование. Просто не надо чиновникам и людям, которые, мягко говоря, не являются специалистами, подменять собой врача. Но это уже к вопросу о доверии. Уровень его за последние годы в Беларуси снизился настолько, что подозревать скоро начнут даже сантехников, в том, что они гайки не так крутят.

Да, степень подозрения в Беларуси, действительно, зашкаливает. В этом, пожалуй, главная причина грубого вмешательства так званых «правоохранителей» как в судебную медицину, так и в медицину в целом. Людям в такой ситуации остается уповать не на закон, а на обычную «рулетку»: повезет – не повезет. Либо прибегать к «стимулирующим» способам решения проблемы. Чего мы, конечно же, не советуем.

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