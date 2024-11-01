Импортовозвращение Андрей Окунь

1.11.2024, 10:46

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Андрей Окунь

Вдруг разговоры резко прекратились.

Мне нравится, как все резко перестали говорить про импортозамещение. Отчетливо помню, как в первые полгода «СВО» со всех углов орали про российское импортозамещение. Открывать новости по экономике было страшно: обязательно наткнешься на депутата, оргазмирующего от мысли, что санкции только помогут нашей стране развить собственное производство.

А теперь вдруг разговоры резко прекратились. Хотя чего удивляться, три уже скоро пройдет, а импортозамещения так и не случилось. По факту от санкций и ухода западных компаний выиграли только две российские сферы: отечественные бренды одежды и военная промышленность. Первые, потому что место действительно освободилось. Вторые смогли, потому что, ну, а куда еще деньги вливать? В социалку и частный бизнес неинтересно.

В итоге в прошлом году все ахали от цен на яйца. Теперь страна балдеет от роста стоимости сливочного масла.

Россельхознадзор уже объявил, что в Россию ввезено 20 тонн масла из Турции, как и годом ранее оттуда же срочно везли яйца. Страна победившего импортозамещения — цены растут на все, а вещи, которые особенно дорожают, тупо везем из Турции.

Моя мысль до ужаса проста: если в мирное время не смогли построить самобытную, цельную экономику, не сумели наладить производство простейших товаров, а наоборот все развалили, то почему должны сейчас? На местах ведь остались ровно те же самые люди.

Это люди, которым на самом деле неинтересно заниматься вот этими сложными и долгими экономическими процессами. Да и не умеют они. Им судьбы мира подавай, а на судьбу своей страны можно рукой махнуть. Если что из Турции завезем, чего там народу не хватает.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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