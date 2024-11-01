закрыть
1 ноября 2024, пятница, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Импортовозвращение

  • Андрей Окунь
  • 1.11.2024, 10:46
  • 3,770
Импортовозвращение
Андрей Окунь

Вдруг разговоры резко прекратились.

Мне нравится, как все резко перестали говорить про импортозамещение. Отчетливо помню, как в первые полгода «СВО» со всех углов орали про российское импортозамещение. Открывать новости по экономике было страшно: обязательно наткнешься на депутата, оргазмирующего от мысли, что санкции только помогут нашей стране развить собственное производство.

А теперь вдруг разговоры резко прекратились. Хотя чего удивляться, три уже скоро пройдет, а импортозамещения так и не случилось. По факту от санкций и ухода западных компаний выиграли только две российские сферы: отечественные бренды одежды и военная промышленность. Первые, потому что место действительно освободилось. Вторые смогли, потому что, ну, а куда еще деньги вливать? В социалку и частный бизнес неинтересно.

В итоге в прошлом году все ахали от цен на яйца. Теперь страна балдеет от роста стоимости сливочного масла.

Россельхознадзор уже объявил, что в Россию ввезено 20 тонн масла из Турции, как и годом ранее оттуда же срочно везли яйца. Страна победившего импортозамещения — цены растут на все, а вещи, которые особенно дорожают, тупо везем из Турции.

Моя мысль до ужаса проста: если в мирное время не смогли построить самобытную, цельную экономику, не сумели наладить производство простейших товаров, а наоборот все развалили, то почему должны сейчас? На местах ведь остались ровно те же самые люди.

Это люди, которым на самом деле неинтересно заниматься вот этими сложными и долгими экономическими процессами. Да и не умеют они. Им судьбы мира подавай, а на судьбу своей страны можно рукой махнуть. Если что из Турции завезем, чего там народу не хватает.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип