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Лавров напрашивается на конфликт с Турцией

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  • 1.11.2024, 10:52
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Лавров напрашивается на конфликт с Турцией
Сергей Лавров

Глава МИД РФ выдвинул претензии к Анкаре.

Несмотря на заявления о готовности помочь урегулировать военный конфликт в Украине, Турция продолжает поставлять Киеву оружие, что вызывает недоумение у российских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», — сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. При этом он отметил, что Россия «высоко ценит усилия Турции по урегулированию украинского кризиса». Лавров напомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года и соглашении о вывозе зерна из Украины, которое было заключено благодаря турецкой стороне.

Однако глава российского МИДа усомнился, что посреднические усилия Турции по достижению мира в Украине «увенчаются успехом», поскольку украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с Владимиром Путиным, а Запад продолжает помогать Киеву. В то же время Лавров заверил, что Россия «открыта к политическому урегулированию». Но, по его словам, должно обсуждаться не временное прекращение огня, а завершение конфликта «путем устранения его первопричин». К таковым он отнес расширение НАТО на восток, а также «создание угроз жизненным интересам безопасности» России и нарушение украинскими властями прав русских.

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