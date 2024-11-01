Лавров напрашивается на конфликт с Турцией 2 1.11.2024, 10:52

3,470

Сергей Лавров

Глава МИД РФ выдвинул претензии к Анкаре.

Несмотря на заявления о готовности помочь урегулировать военный конфликт в Украине, Турция продолжает поставлять Киеву оружие, что вызывает недоумение у российских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», — сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. При этом он отметил, что Россия «высоко ценит усилия Турции по урегулированию украинского кризиса». Лавров напомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года и соглашении о вывозе зерна из Украины, которое было заключено благодаря турецкой стороне.

Однако глава российского МИДа усомнился, что посреднические усилия Турции по достижению мира в Украине «увенчаются успехом», поскольку украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с Владимиром Путиным, а Запад продолжает помогать Киеву. В то же время Лавров заверил, что Россия «открыта к политическому урегулированию». Но, по его словам, должно обсуждаться не временное прекращение огня, а завершение конфликта «путем устранения его первопричин». К таковым он отнес расширение НАТО на восток, а также «создание угроз жизненным интересам безопасности» России и нарушение украинскими властями прав русских.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com