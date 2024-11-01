«Дом шатало так, что аж страшно стало» 3 1.11.2024, 11:02

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Что за взрыв произошел в Минске?

В Минске и Минском районе днем 31 октября слышали звук «мощного взрыва».

Сообщения о «взрыве» пришли из различных районов столицы. В чатах белорусы пишут, что слышали громкий звук в Каменной Горке, в районе Востока, на Комаровке, Пушкинской и других районах.

Вот что писали пользователи в сети:

«Что это взорвалось? Дом чуть не упал».

«Везде слышно было. И в Сухарево, и в Боровлянах».

«Дом шатало так, что аж страшно стало».

«В Малиновке бабахнуло сильно, перепугались».

Можно предположить, что грохот в небе — это следствие пролета над городом военного самолета на сверхзвуковой скорости. После перехода от дозвукового полета к сверхзвуковому возникает ударная волна, конус которой распространяется на километры вслед за самолетом. Когда волна достигает земли, можно услышать взрыв и почувствовать удар. Это не единичное событие: ударная волна следует за самолетом все время, пока он летит на сверхзвуке, и ощущается в каждой точке, через которую он проходит.

Такой же версии придерживаются и некоторые пользователи сети:

«Такое было в MOLO когда-то. Учения были, и самолет сверхзвук преодолел. Окна потрескались, все тряслось тоже».

Журналистка «Зеркала» позвонила в РУВД Октябрьского района как обычная белоруска с вопросом, что случилось. На вопрос, из-за чего был такой звук, дежурный ответил:

— Не исключается, что самолет очень низко летел. Турбина тогда включается. Но точно пока не понятно. Скорее всего, что просто был самолет, ничего страшного.

В МЧС «Минской правде» рассказали, что никаких сообщений о том, что кто-то пострадал или было разрушено какое-то здание, не было.

Позже провластные телеграм-каналы сообщили, что «взрыв», который слышали минчане в 14.11, был звуком преодоления самолетом звукового барьера.

Позже инцидент прокомментировали в Минобороны.

«Сегодня в рамках проверки дежурных сил по ПВО, проходящей под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Павла Муравейко, был поднят экипаж истребителя Су-30 СМ. Действуя по заданной в рамках проверки контрольной цели, самолет увеличил скорость в наборе высоты, чтобы перехватить учебную контрольную цель. В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать ощутимый звуковой эффект», — сообщили в ведомстве.

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