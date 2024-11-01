На Запорожской АЭС произошла серьезная авария
- 1.11.2024, 11:03
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Оккупанты вынуждены были изменить статус энергоблока.
На одном из шести реакторов временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла утечка воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, а энергоблок перешел в состояние останова для обслуживания.
Об инциденте сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Уточняется, что утечка произошло из импульсной линии, подключенной к контуру первого энергоблока.
29 октября группа экспертов МАГАТЭ посетила первый энергоблок. Оккупанты сообщили им, что для ремонта снизили давление в контуре до атмосферного. А 31 октября стало известно о завершении сварочных работ и продолжении рентгенографических проверок сварных швов.
«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом», – прокомментировал случившееся генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.