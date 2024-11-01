закрыть
1 ноября 2024, пятница, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Запорожской АЭС произошла серьезная авария

  • 1.11.2024, 11:03
  • 1,974
На Запорожской АЭС произошла серьезная авария

Оккупанты вынуждены были изменить статус энергоблока.

На одном из шести реакторов временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла утечка воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, а энергоблок перешел в состояние останова для обслуживания.

Об инциденте сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Уточняется, что утечка произошло из импульсной линии, подключенной к контуру первого энергоблока.

29 октября группа экспертов МАГАТЭ посетила первый энергоблок. Оккупанты сообщили им, что для ремонта снизили давление в контуре до атмосферного. А 31 октября стало известно о завершении сварочных работ и продолжении рентгенографических проверок сварных швов.

«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом», – прокомментировал случившееся генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип