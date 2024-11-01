На Запорожской АЭС произошла серьезная авария 1.11.2024, 11:03

1,974

Оккупанты вынуждены были изменить статус энергоблока.

На одном из шести реакторов временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла утечка воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, а энергоблок перешел в состояние останова для обслуживания.

Об инциденте сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Уточняется, что утечка произошло из импульсной линии, подключенной к контуру первого энергоблока.

29 октября группа экспертов МАГАТЭ посетила первый энергоблок. Оккупанты сообщили им, что для ремонта снизили давление в контуре до атмосферного. А 31 октября стало известно о завершении сварочных работ и продолжении рентгенографических проверок сварных швов.

«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом», – прокомментировал случившееся генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com