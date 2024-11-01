«В этой сфере люди — разменная монета» 1 1.11.2024, 11:06

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Истории айтишников, которые разочаровались в профессии после 30 лет.

Так бывает: спустя несколько лет в профессии кто-то вдруг оказывается на перепутье, и спрашивает себя, а ту ли дорогу он вообще выбрал. Devby.io поговорил с айтишниками, которые в 30+ лет оказались как раз в такой ситуации.

«Угробил здоровье на заводах, выгорел и разочаровался в своем выборе профессии»

Алексей был системным администратором, затем стал оператором, сейчас хочет вернуться в ИТ:

— В свое время сменил профессию — и не уверен, что сделал тогда правильный выбор.

Я с самого детства интересовался компьютерами — и практически вырос в сисадмина: первую сеть протянул в своем городском поселке в 13 лет, через 2 года там было более 300 компов и 9 серверов.

Отношения в семье у меня были сложные — я рано съехал от родителей. В какой-то момент оказалось, что совмещать учебу днем с подработкой на стройке не получится, и надо выбрать что-то одно: или учиться, или работать.

Я стал эникейщиком — набирался опыта «в поле». В какой-то момент даже попробовал себя в качестве разработчика, но очень быстро понял, что это не мое — и вернулся в «сисадминку». Нашел работу в крутой компании в Минске — и проработал там почти шесть лет.

А в 2018 году я решил попробовать что-то новое — и воспользовался возможностью поучиться видеосъемке в настоящей студии. Так я сменил профессию и стал оператором рекламного продакшена. Я быстро освоил основы, мне все нравилось, но я скоро вырос из «джуновских штанишек» — пришло время снимать самостоятельно. И тогда я вдруг понял, что у меня нет ни таланта, ни своего видения, без которых очень сложно чего-то добиться в этой среде.

Потом был 2020 год — я стал искать возможность переехать куда-нибудь из Беларуси. Но так как айтишником я уже не был, популярный вариант с PBH для меня не был возможен. Я решил не менять профессию в то время — и остаться в продакшене. Параллельно искал работу за границей. И нашел: в конце 2021 года мне предложили открыть отдел видеопроизводства в Киеве — я приехал в Украину за 2 недели до начала полномасштабной войны. Естественно, наладить продакшн под градом ракет не получилось.

В конце 2022 года я переехал в Польшу. У меня были заказы на фрилансе — пытался продержаться на них, а между проектами подрабатывал на минимальную ставку и надеялся выйти на постоянный заработок. Я поработал на заводе, который производит печатные платы, таскал батарейки на LG, освоил шлифовальный станок.

Но итог такой: я угробил здоровье на заводах и выгорел, ну и, конечно, окончательно разочаровался в своем выборе профессии.

Пару недель назад я обновил резюме в надежде найти работу джуном в техподдержке или сисадмином и начать все сначала. Понимаю, что технологии шагнули вперед — многое придется изучать с нуля.

Плана как такового у меня нет: на заводе работать не могу по здоровью. Есть еще запланированные заказы на фрилансе, но новых не будет. Практика последних двух лет показывает, что с ноября по февраль — мертвый сезон.

У меня есть 2−3 недели, чтобы найти работу, потому что дальше на счету будет ноль. Я активно рассылаю свое CV на все подряд джуниорские позиции: сисадмин, системный инженер, техподдержка… Идеально было бы устроиться в компанию с беларусскими корнями, но я не знаю, как искать их. Не представляю также, сколько занимает рекрутинговый цикл — рассчитываю на чудо, если честно. Ситуация совсем плохая.

«Для меня это как „план Б“ — кто знает, может и поработаю радиоведущим»

Николай, UA- и трафик-менеджер с опытом почти в 10 лет, потерял работу (сейчас уже трудоустроился), пошел на курсы радиоведущих:

— Я — тот самый человек, который в 30+ не уверен, правильно ли он выбрал свою профессию.

Я UA- и трафик-менеджер с опытом почти 10 лет. Но за последние два года, после начала войны, очень сильно изменился рынок. Так вышло, что в апреле меня сократили: мой работодатель — в России, я в Беларуси, и когда компания решила избавиться от удаленщиков, я пошел «под нож». На протяжении полугода я не мог нигде найти работу.

За сентябрь-октябрь у меня было больше 30 собеседований (за одно собеседование я считаю все этапы в каждой компании) — и только неделю назад получилось «вырвать» оффер. Скажу честно: я уже начал отчаиваться — отказ за отказом подрывал мою уверенность в себе, я даже стал рассматривать другие сферы.

Интернет подбросил мне таргетированную рекламу курсов радиоведущих, я сходил на кастинг — и прошел (нужно было выполнить задание и зачитать текст вслух). Теперь уже месяц занимаюсь на курсах. Профессия интересная и подходит мне. Для меня это как «план Б» — кто знает, может и поработаю радиоведущим, время покажет, хотя сейчас очень сложно стало планировать.

За более чем 10 лет у меня накопилась усталость от профессии. В ИТ тебе вечно приходится менять компании, искать что-то новое — и бесконечно проходить собесы, получая отказы. В этой сфере люди — разменная монета. Вот я даже не могу объяснить, почему мне отказывали раз за разом, ведь я обладаю необходимой компетенцией.

Конечно, оффер воодушевил меня. Я продолжу делать то, что знаю и умею — и это хорошо. Ну и время покажет, насколько правильным было решение остаться дальше в ИТ, учитывая, что сейчас зарплаты и в других сферах приблизились к айтишным — в среднем от 750 до 1,5−2 тысяч долларов.

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