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Деньги на победу Украины

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  • Тимоти Эш
  • 1.11.2024, 11:15
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Деньги на победу Украины

Что могут сделать Трамп и Вэнс.

Трамп и Джей Ди Вэнс привлекли много внимания к тому факту, что США непропорционально много тратят на войну в Украине. Это не совсем соответствует действительности, но ни один из них, похоже, не считает, что хорошая предвыборная кампания должна ограничиваться реальными фактами.

Лучшим источником данных о финансировании Украины является Кильский институт мировой экономики. Согласно его данным, с момента полномасштабного вторжения до конца августа 2024 года США превысили расходы Европы в соотношении 42:58.

Однако один аспект, который Трамп и Вэнс, похоже, полностью упустили, заключается в том, что в то время как американские налогоплательщики потратили около $95 млрд за этот период, а европейские — $130 млрд, правительства ЕС защищали активы российских налогоплательщиков так, будто от этого зависела их собственная жизнь. Речь идет о $330 млрд активов ЦБ РФ в западных юрисдикциях. Большая часть этих активов — более $250 млрд — находится в ЕС.

В прошлом году США, Великобритания и Канада согласились выделить эти средства Украине, чтобы она могла финансировать собственную оборону и восстановление. К сожалению, эти планы были заблокированы ЕС, в частности правительствами Германии, Италии и Бельгии. Потому что Бельгия владеет более чем половиной этих активов через Euroclear. Теперь или их собственные эгоистические бизнес-интересы, или умиротворение России объясняют это промедление.

Затем ЕС прибегли к классическому трюку — путем создания механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration — Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины) на сумму $50 млрд, финансируемого за счет процентов от базовых активов, а не от самих активов. Сейчас $50 млрд кажутся большой суммой, но это лишь 3−4 месяца на обеспечение потребностей Украины в финансировании.

Но сосредоточенность на ERA, на продвижение которого ушел год, затушила усилия, направленные на то, чтобы получить базовые активы, выделенные Украине. Единственный способ для Украины выиграть войну — это получить доступ к, по меньшей мере, $330 млрд активов ЦБ РФ. ERA — это игра на понижение для Украины.

Проблема с ERA в том, что если активы, которые лежат в ее основе, когда-нибудь будут возвращены России — чего она может требовать как цену за мирное соглашение — то налогоплательщики стран G7 снова окажутся на крючке еще $50 млрд финансирования Украины. Между тем, российские налогоплательщики не заплатят ничего за свой геноцид против Украины.

На месте Трампа/Вэнса я бы оказал давление на ЕС — вплоть до введения санкций против Euroclear — с целью возвращения Украине всех активов на сумму $330 млрд. Тогда Украина могла бы финансировать собственную оборону и восстановление, возможно, создав фонд в честь Трампа, и даже взять на себя обязательство потратить половину этих средств на закупку оборонного оборудования в США. $150, потраченных в США в течение десяти лет, стали бы крупнейшей иностранной оборонной закупкой в истории США.

Это сэкономит средства американских налогоплательщиков, которые выписывают чеки для Украины, обеспечит тысячи рабочих мест в оборонной промышленности США, поможет Украине выиграть войну и укрепить собственную оборону от будущих российских нападений, и все это за счет средств агрессора — России. Лозунг Трампа MAGA (Maka America Great Again) — это было бы и заставить Россию заплатить.

Заметьте, что дополнительная уязвимость для Бельгии в вопросе замороженных российских активов заключается в том, что она является одним из худших нарушителей. То есть находится в миле от выполнения обязательств НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону. Примечательно, что она также имеет более €4 млрд прибыли от обездвиженных российских активов за период 2022−23 годов. Это довольно позорно и похоже на то, чтобы и «съесть пирог, и сохранить его».

Тимоти Эш, substack.com

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