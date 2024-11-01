FT: Южная Корея может переломить ход всей войны в Украине 3 1.11.2024, 11:16

5,536

Речь идет об оружии мирового класса.

Южная Корея, будучи союзником США, регулярно участвует в саммитах НАТО и поставляет оружие нескольким его странам. Аналитики считают, что ее южнокорейское оружие окажется совместимым с тем, которое уже используется украинскими войсками. Об этом пишет The Financial Times.

«Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может переломить ход всего конфликта», — сказал Генри Хаггард, старший советник консалтинговой компании WestExec Advisors. Он занимал должность советника-посланника по политическим вопросам в посольстве США в Сеуле с 2021 по 2023 год.

«Корейские фирмы не только производят вооружения мирового класса, специально разработанные для помощи Украине, но и обладают производственными мощностями для поставки необходимого оружия темпами, которые может иметь решающее значение», — добавил он.

Южная Корея оказывает косвенную поддержку Украине, пополняет запасы американских 155-мм артиллерийских снарядов.

Рамон Пачеко Пардо, эксперт по Корее в Королевском колледже Лондона, отметил, что в странах Европы знают, что Южная Корея поставила Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, хотя это и было через третьи страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что направляет своего представителя в Сеул, чтобы сделать «подробные» запросы на артиллерию и системы ПВО на фоне дислокации северокорейских войск в России.

Вместе с тем в Сеул до сих пор отказываются напрямую поставлять летальную помощь Киеву, ссылаясь на Закон страны о внешней торговле, ограничивающий экспорт оружия «за исключением мирных целей».

Пачеко Пардо отметил, что Сеул и Москва достигли понимания относительно того, что Южная Корея не будет предоставлять прямую летальную помощь Украине, если Россия ограничит свою поддержку Северной Корее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com