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Теперь в Латвии могут конфисковать машины на белорусских номерах, но есть нюанс

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  • 1.11.2024, 11:21
Теперь в Латвии могут конфисковать машины на белорусских номерах, но есть нюанс

Новые правила действуют с 1 ноября.

Автомобили с белорусскими номерами должны были быть вывезены из Латвии или перерегистрированы в стране до 31 октября. С 1 ноября такие машины могут конфисковать, пишет «Зеркало».

С 1 ноября машины с белорусскими номерами могут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории страны транзитом. Для этого нужно будет предварительно обратиться в Дирекцию безопасности дорожного движения Латвии. Также после этого срока в страну смогут въезжать автомобили белорусских дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, либо в гуманитарных целях.

Исключение предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями, которые управляют специально оборудованными личными авто, зарегистрированными в Беларуси, если въезд планируется с целью посещения родителей, детей или супруга, проживающих в Латвии. В этом случае человек сможет запросить у Службы финансовой разведки разрешение на въезд на территорию Латвии.

Также служба будет выдавать разрешения на въезд в тех случаях, когда министр иностранных дел потребует рассмотреть заявление на въезд в Латвию по особым вопросам, связанным с нацбезопасностью. Разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии может быть выдано на срок до трех месяцев.

Аналогичный закон, предусматривающий конфискацию транспортных средств, был принят в Латвии после введения запрета на въезд автомобилей с российскими номерами.

Важно, что белорусам-беженцам в Латвии упростили перерегистрацию автомобилей. Поправки, одобренные Сеймом 24 октября, предусматривают, что граждане Беларуси, получившие в Латвии статус беженца или альтернативный статус, могут в течение трех лет перерегистрировать автомобиль в Латвии без сертификата соответствия.

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