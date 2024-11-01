Пятилетнему ребенку – на месяц, маме – отказ: как белорусы получают «шенген» 1 1.11.2024, 11:27

С наступлением же осени белорусы все чаще сообщают об однократных визах под даты поездки.

В какое консульство податься, сколько ждать записи, на какой срок могут выдать визу и какова вероятность отказа – все это делает оформление «шенгена» для белорусов похожим на лотерею.

Tochka.by pазузналa, как сейчас ставят визовые стикеры и к чему нужно быть готовым при подаче заявлений.

Важно: информация носит ознакомительный характер и собрана, опираясь на опыт белорусов. Перед подачей документов настоятельно рекомендуем внимательно изучить сайты консульств или визовых центров – ситуация может измениться.

Франция

Еще год назад отказы в этом консульстве были редкими, а визы выдавались в основном на период от полугода. Сейчас местами случаются абсурдные отказы, а "шенген" выдают на короткий срок.

Так, одна из пользовательниц Telegram в начале сентября написала: "Подавалась на визу вместе с пятилетним сыном. Как итог – ребенку поставили стикер на месяц, а матери во въезде во Францию отказали".

- Просто нет слов. Открыли с даты билетов, а это через неделю. Если бы дали визу хотя бы на три месяца с пребыванием до месяца, попробовали бы податься заново. А так нет. Повезло ребенку, поедет один, кайфанет, – посетовала женщина.

По ее словам, на визу записалась по приглашению. Все расходы во Франции на себя собралась взять родная сестра. Кроме отелей и билетов – они были оплачены на момент подачи.

Старожилы чата отмечают, что в последнее время результаты по французским визам не радуют.

- Если в прошлом году часто выдавали на срок от шести месяцев до года, то в этом – меньше полугода, – отметила пользователь под именем Дарья.

Эту статистику подтвердила и другая история из чата. Девушка – тезка предыдущего спикера, пишет:

- Подавались под туризм, первая поездка – участие в заплыве в Марселе, в прошлом году дали на год (такая же цель), в этом году – на 17 дней.

По ее словам, в пакет документов на подачу она вложила и подтверждение посещения Франции. Причем по прошлой визе в Стране любви, круассанов и Эйфелевой башни Дарья побывала дважды.

«Чем не угодила, непонятно», – подчеркнула она.

Выдача виз под дату поездки для французского консульства сейчас как будто норма: на 15 дней разрешение на въезд получила и другая участница чата. Причем случилось это после годового туристического "шенгена". Обидно, конечно.

В некой прострации находятся и непросвещенные в визовых реалиях белорусы. Часто непонятно, какую цель для поездки выбрать: просто туризм или посещение друзей, возлюбленных.

- Подскажите, пожалуйста, из практики, на сколько сейчас обычно дают визу, если по приглашению друга (я девушка)? Ни разу не делала, и нет никаких знакомых, кто делал бы,– обратилась к более опытным участникам чата Юлия.

Ответ не обнадежил: «Отказ или на поездку».

А затем заметили: свободных дат для подачи документов на визу консульство не выдает давно. Окошко получают в основном по веской причине: например, по приглашению от французской стороны и после письма на электронную почту консульства с соответствующим запросом.

Германия

В неофициальном чате посольства ФРГ за день набегает более 400 сообщений. Настолько широкий обмен информацией объясняется просто: немецкое посольство до сих пор считают лучшим вариантом для получения долгосрочного "шенгена". Таким по нынешним временам считают годовую визу.

При этом ловить даты на сайте посольства не нужно. Алгоритм следующий: зарегистрироваться на сайте МИД Германии, а затем дождаться письма, в котором и обозначат дату подачи документов.

Из-за большого количества желающих срок ожидания записи в немецкое посольство вырос: теперь, чтобы получить окошко, нужно стабильно ждать от года с момента регистрации.

Судя по историям из чата, в итоге могут поставить как однократные визы, так и отказать во въезде в страны Шенгена. Но в основном периоды для путешествий неплохие: от года и больше. Родителям проживающих в Германии детей и вовсе часто ставят штамп на пять лет. Остальным обладателям приглашений – по ситуации.

Посольство Германии выдает шенгенские визы и для таких стран, как Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Австрия и Словения.

- Записывалась в декабре 2023 года. Подавалась 8 октября по приглашению от родного брата из Словении. До этого была немецкая виза на полгода. Все документы – по инструкции, вопросы обычные: к кому едете, сколько там живет брат, какое имущество имеете. В результате дали на два года, – написала Валерия.

А вот кейс с пятилетней визой. Такие выдали мамам белорусов, которые живут в Германии. Дети подготовили неофициальные приглашения, помогли собрать справки о доходах и ИП (обе мамы занимаются предпринимательством).

Визу для одной из женщин запросили на пять лет – паспорт позволял. В итоге в чистый документ, без штампов о пересечении границы, поставили пятилетний "шенген".

- У свекрови до окончания срока паспорта было три года и четыре месяца. За границей была 15 лет назад. В итоге визу дали ровно на три года, – рассказала Катерина.

Для поездки в Нидерланды документы подала белорусская семья из трех человек. На руках было официальное приглашение от друга, который проживает у Северного моря более четырех лет.

- С супругом работаем давно, зарплата хорошая, остатки [на банковском счету] показали. До этого были месячные испанская и греческая визы. Использовали их по назначению. Подтверждающие документы нас не просили показать, – обозначила исходные данные Валерия.

Супруги запросили "шенген" на два года, но в итоге получили лишь разовые визы на 14 дней. Суммарно окно для въезда составило меньше месяца.

- Немного обидно, что такой маленький срок, но хоть не отказали, – резюмировала девушка.

Визу под поездку в посольстве получили и другие белорусы: собирались в Дортмунд, подавали заявление без приглашения. Как итог – месячный "шенген" с коридором на 17 дней.

Польша

Больная тема для многих – польские визы. Это направление взяло бы гран-при по количеству изменений в порядке подачи документов на "шенген".

На конец октября актуальны следующие правила: подавать заявление на визу нужно по территориальному признаку и с обязательной верификацией практически для всех белорусов, за исключением людей в возрасте 60+ с приглашением от детей и внуков, а также для тех, кто подает документы в Минском и Брестском регионах.

В Минске, Могилеве и Гомеле могут принять зарегистрированных в соответствующих областях, а также на Витебщине.

Для брестчан открыты двери визовых центров (ВЦ) в Бресте, Барановичах и Пинске. А для гродненцев – соответственно, в Гродно и Лиде.

При этом люди часто жалуются на технические проблемы сайта ВЦ: нельзя ввести данные из-за сбоя, страница не грузится и так далее.

О подобном сообщила и Валерия: она начала штурмовать систему VFS Global в конце июня и за два месяца лишь один раз смогла самостоятельно зайти на сайт и пройти верификацию. Однако попытка оказалась неудачной.

Талон поймала с помощью "помогатора". В итоге документы Валерия подала в конце августа, а неделю спустя получила паспорт с визой на год.

Эта история достаточно типична для оформления польского "шенгена". Судя по отчетам в чате, на "чистый туризм" по этому направлению белорусы предпочитают не заявляться. Только по веским причинам: по приглашению, на учебу или работу.

Италия

Запись на оформление туристического "шенгена" в визовый центр Минска продолжается в ручном режиме живой очереди. Из новинок – неминчане, а также пожилые люди (старше 65 лет) и инвалиды могут записаться в очередь без личного посещения визового центра, объяснили новые правила в Telegram-канале "Собирай рюкзак".

Подробно процесс и правила верификации описаны на сайте ВЦ Италии – TLSContact.

Опытные же визовые "хантеры" в тематическом чате уточнили: актуальное время ожидания подачи документов от момента записи – около полугода. Заниматься оформлением "шенгена" советовали самостоятельно: при подаче документов через аккредитованные турагентства в составе группы визу выдавали, но, как правило, на небольшой срок.

Судя по статистике, самостоятельные заявители получали стикеры на срок от полугода до двух лет. Чаще всего в отчетах значились результаты в виде шести месяцев и года. На вынесение решения по визе уходило до 10 дней.

Испания

Почти все слоты на сайте ВЦ в Минске расхватывают боты: до обычных пользователей места доходят в исключительных случаях, пишут в чатах. Поэтому в Беларуси на испанскую визу документы подают, как правило, через посредников, воспользовавшись услугами турагентства.

Еще один вариант – схватить отказные места, которые часто появляются на сайте ВЦ "сегодня на завтра". Поэтому они подойдут лишь тем, кто всегда держит под рукой готовый пакет документов на подачу.

Кстати, еще одна "фишка" современных путешественников из Беларуси – нон-стопом обновлять бумажки и мониторить даты. Как только видят окошки – забирают и бегут подавать заявление на визу.

- Все больше прихожу к осознанию, что с учетом границы, цен и прочего под поездку можно делать любую визу, ехать на свои две недели и не заморачиваться, – написал Николай.

И тут же подтвердил свою мысль выжимкой из известного ему опыта других путешественников:

- По факту, без предыдущих испанских [виз на срок] до трех с половиной месяцев, ждать паспорта около месяца, плюс документы должны быть готовы… Не самый интересный вариант, – резюмировал Николай.

Статистика выданных виз показала результаты от месяца до 90 дней. Стикер на год, например, удалось получить пенсионерке с двумя испанскими визами за плечами. Из примечательного – в пакет документов заявители часто кладут неоплаченные брони билетов на самолет и отелей.

Греция и Венгрия

Отчеты по греческому "шенгену" крайне неутешительны: в чатах и на форумах часто пишут об отказах или же однократных визах под даты поездки. Словом, не самый сладкий вариант. При отсутствии острой необходимости участники чатов не советуют пытать удачу в ВЦ Греции.

С туристической целью на венгерский "шенген" нужно подавать документы в визовом центре, а не в консульстве. Записаться самостоятельно сложно, признаются на форуме. Надежда лишь на отказной слот, когда кто-то из заявителей передумал подавать документы на получение визы и место снова вывесили на сайте.

Но и в таком случае на длительный "шенген" без хорошей визовой истории рассчитывать не стоит. После немецкой "пятилетки" участнице чата поставили венгерскую визу на три года. Описываемый случай произошел летом 2024-го. В это же время другая форумчанка после полугода французского разрешения получила венгерский "шенген" на тот же срок.

С наступлением же осени белорусы все чаще сообщают об однократных визах под даты поездки. Что, конечно, огорчает.

Таким образом, рассчитывать на долгосрочный "шенген" без отличной визовой истории пока не приходится (собственно, и при ее наличии иногда возникают вопросы). Тем не менее путешествующие белорусы не прекращают пытать удачу.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в консульства на территории Беларуси на "шенген" подано почти 164 тыс. заявлений. В итоге визы получили 138 тыс. человек, при этом многократные составили 84,2%.

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