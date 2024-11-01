Психологи выяснили, как общаться с инопланетянами, и чего ни в коем случае не говорить 2 1.11.2024, 11:29

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Помогла теория игр.

Если мы когда-нибудь установим контакт с инопланетянами, тогда лучшим для человечества вариантом будет говорить как можно меньше, пишет Inverse.

В недавнем исследовании ученые использовали математический метод, известный как теория игр, чтобы смоделировать результаты различных стратегий общения с инопланетянами. Исследователи выяснили, что чем меньше мы будем говорить вначале общения с внеземным разумом, тем лучше будет для нас самих.

Идея заключается в том, что чем меньше сперва о нас будут знать инопланетяне, тем вероятнее они решат, что у нас схожие цели. Отсюда вырастает вероятность того, что инопланетяне скорее будут с нами сотрудничать, чем нападать.

Интересное исследование опубликовали психологи из Хайфского университета Илан Фишер и Шакед Авраши.

В ходе моделирования первого контакта с инопланетным разумом, авторы заставили компьютер сыграть около 100 тыс. раундов в очень простой игре. Два игрока должны были выбрать сотрудничать друг с другом или же противостоять. Если оба игрока решают противостоять, тогда оба теряют очки. Если игроки выбирают разные варианты, тогда тот, кто выбрал конфронтацию получает небольшое вознаграждение. Но если оба игрока выбирают сотрудничество, тогда оба получают вознаграждение. По словам авторов исследования, эта игра является одной из версий «Дилемма заключенного».

«В этой игре и сотрудничество, и конфронтация имеют исключительно вычислительное обоснование. Иными словами, игроки выбирают сотрудничество не потому, что они хотят всем нравиться, или же конфронтацию, так как они злые. Их выбор зависит только от ожидаемого выигрыша», — говорит Фишер.

Поэтому человечеству не стоит гадать, будут ли инопланетяне дружелюбными, достаточно того, чтобы они были стратегически подкованы.

Суть игры заключается в том, чтобы предсказать, что выберет оппонент, и отреагировать на его выбор соответствующим образом. Победа в игре требует от игроков не только умения предсказывать шаги оппонентов, но и способности сигнализировать о собственных намерениях.

Именно это человечеству придется иметь в виду, когда дело дойдет до первого контакта с инопланетной жизнью. Участники игры с большей вероятностью станут сотрудничать, если будут думать, что и другие игроки сделают такой же выбор. Поэтому самый верный способ победить в игре: убедить противника, что вы думаете так же, как и он, и выбираете такую же стратегию, что и он.

Отсюда ученые вывели три простых правила общения с инопланетянами. Во-первых, не раскрывать свои цели и намерения. Во-вторых, не раскрывать никакие данные о самом человечестве, нашей биологии, технологиях или культуре. В-третьих, сохранять нейтральность в своих сообщениях и сосредоточиться на сходстве.

«Целью первого контакта должна быть не передача информации, а демонстрация полного сходства», — говорит Фишер.

Конечно, рано или поздно общение с инопланетянами зайдет дальше заверений друг друга в схожести. Именно здесь выбранная стратегия должна выйти за рамки теории игр.

«Для людей будет иметь смысл постепенно повышать ставки, то есть делать небольшие выборы по укреплению доверия, при этом, идя на относительно небольшие риски. Таким образом мы сможем медленно перейти к более значимым взаимодействиям с более высокими рисками. Вероятно, это потребует навыков, выходящих далеко за рамки теории игр. Обработка таких коммуникаций потребует лучших социальных, стратегических способностей человечества», — подытожили авторы исследования.

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