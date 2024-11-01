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Чего на самом деле хочет Путин?

  • 1.11.2024, 11:35
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Чего на самом деле хочет Путин?

Американские аналитики раскрыли планы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны, поскольку стремится полностью уничтожить Украинское государство. Об этом сообщается в отчете американского «Института изучения войны» (ISW).

«Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность», - говорится в сообщении.

Так аналитики прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучич во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей «СВО» в Украине.

В ISW также напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

«Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину», - заявили в ISW.

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